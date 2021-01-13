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Люблю тебе вічність: Джіджі Хадід зворушила рідкісним фото з коханим

Новость на русском → США, Середа 13 січня 2021 19:41
Люблю тебе вічність: Джіджі Хадід зворушила рідкісним фото з коханим Джіджі Хадід з хлопцем (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Джіджі Хадід - дуже скритна особистість. Ще до того як оголосити світові про свою вагітність, дівчина довгі місяці віртуозно приховувала цей факт. Та й про те, що налагодила стосунки з хлопцем задовго до вагітності, також мовчала. Справа в тому, що з батьком своєї дочки - музикантом Зейном Маликом - популярна у всьому світі модель сходилася і розходилася багато років. Пара ніколи не афішувала відносини, а тому навіть фото в блозі Джіджі з Зейном були вкрай рідкісними.

І ось старша Хадід, нарешті, зробила пост в дусі всіх закоханих дівчат. На її сторінці з'явилося фото з Зейном, яке вона приурочила до дня народження хлопця. Йому 12-го січня виповнилося 28 років.

Люблю тебе вічність: Джіджі Хадід зворушила рідкісним фото з коханимЛюблю тебе вічність: Джіджі Хадід зворушила рідкісним фото з коханимЧоловік і мама Джіджі відзначили дні народження (фото: instagram.com/gigihadid)

"Команда No Sleep! З Днем народження нашого Zaddy baba. Такий особливий. Люблю тебе довгий час, дякую, що зробив мене мамою для найкращої дівчини. Бажаю тобі всього найкращого кожен божий день", - написала Джіджі під фото, де вони веселяться в кумедних вбраннях.

Раніше, до речі, день народження відзначила і мама знаменитих моделей - Іоланда Хадід. Так що низка свят у знаменитій сім'ї триває.
Молодша сестра Джіджі - Белла Хадід - зараз повністю зайнята кар'єрою.

Дівчина нещодавно представила календар, де знялася напівоголеною.

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