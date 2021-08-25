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Любов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілля

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Середа 25 серпня 2021 15:35
Любов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілля Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі і Венсан Кассель вчора, 24-го серпня, відзначили річницю весілля. Закохані одружилися в 2018-му році. З тих пір романтика в родині нікуди не поділася. Навіть навпаки: з кожним роком французький актор і модель знаходять все більше приводів зізнатися один одному в коханні.

На честь 3-річчя з дня весілля вони обидва зробили зворушливі пости.

Тіна опублікувала масу фото, на яких відображена в обіймах свого чоловіка. Тут є знімки з пляжу, з вечірок, з ресторанів, з прогулянок... "У твоїх обіймах - моє улюблене місце, з ювілеєм... Я люблю тебе назавжди". "Скоро, моя любов", - відповів їй Кассель. Мабуть, пара зараз знаходиться в різних точках планети і святкувати буде пізніше.

Любов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілляЛюбов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілляЛюбов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілляЛюбов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілляЛюбов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілляЛюбов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілляЛюбов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілляЛюбов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілля

Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey; instagram.com/vincentcassel)

У свою чергу, Венсан запостив один знімок. На ньому Тіна обіймає його ззаду, обхопивши голову двома руками. Романтичне фото актор підписав: "Так, та і так".

Шанувальники пари приєдналися до привітань, засипавши їх романтичними посланнями. Що ж, Венсан і Тіна вкотре довели, що їх любов - справжня і з роками тільки міцнішає.

Нагадаємо, останнім часом Тіна Кунакі зробила масу успішних кроків у кар'єрі та бізнесі. Дівчина впускає свій одяг, а також рекламує масу культових брендів.

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