Любов на трьох: Осадча з Горбуновим і синочком зворушили фотосетом біля моря з особливого приводу

Ведуча позує в довгому легкому платті лососевому відтінку з молодшим сином на руках. Поруч з нею – коханий чоловік, який дбайливо обіймає найрідніших і близьких.

"Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. Юрій Горбунов, дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох", - написала ведуча, ніжно звернувшись до чоловіка.

Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують два місяці молодшого сина (фото: instagram.com/kosadcha)

Під постом в коментарях телезірка пояснила, що любові її зіркового чоловіка вистачить на трьох дітей, включаючи сина Каті від першого шлюбу Іллю, який зараз отримує вищу освіту в США. Вітчим дуже пишається пасинком і радіє його успіхам як своїм.

Шанувальники зіркового сімейста оцінили зворушливий і повний ніжності фотосет з маленьким іменинником.

Хороші батьки і малюк чудовий

Такі милі

Як красиво

Це щастя

Неймовірні кадри

Яка краса. Класні фото

Ви прекрасні

Ви кращі і дуже красива гідна сімейна пара

Неймовірно ніжні фото, прекрасні моменти

Юрій зробив селфі і показав усміхнену Катю з синочком на руках на тлі морських пейзажів.

Юрій душі не чує в дружині і синах (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"А нам вже два місяці! Тапер такі часи,що і свої діти ростуть швидко! Рости наш синочок здоровим і щасливим! Ми з мамою і Іваном тебе дуже любимо!"- запевнив він малюка і розчулив підписників трепетним ставленням до сім'ї та сімейних цінностей.