ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Від кохання помолодшав: Віра Брежнєва зачарувала рідкісним фото з чоловіком-іменинником

Новость на русском →
Середа 12 травня 2021 11:14
Від кохання помолодшав: Віра Брежнєва зачарувала рідкісним фото з чоловіком-іменинником Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Lite

Відомий композитор і продюсер Костянтин Меладзе 11 травня відзначав день народження - йому виповнилося 58 років. Свято він провів у колі сім'ї - разом з 39-річною дружиною Вірою Брежнєвою і своєю сестрою Ліаною.

Рідкісними сімейними фото Брежнєва поділилася у своєму Instagram, а також зворушливо привітала коханого.

На кадрах трійця відображена на кораблику під час річкової прогулянки. Всі щасливо посміхаються, а на одному з фото Меладзе ніжно цілує дружину, яка сидить біля його ніг.

Від кохання помолодшав: Віра Брежнєва зачарувала рідкісним фото з чоловіком-іменинникомВід кохання помолодшав: Віра Брежнєва зачарувала рідкісним фото з чоловіком-іменинникомВід кохання помолодшав: Віра Брежнєва зачарувала рідкісним фото з чоловіком-іменинником

Віра Брежнєва поділилася фото з чоловіком Костянтином Меладзе і його сестрою Ліаною (фото: instagram.com/ververa)

За словами Віри, день у них почався дуже добре і радісно.

"Сьогодні наш ранок був дуже світлим. Ми святкували день народження прекрасного талановитого @meladzemusic. У сім'ї, радості, сюрпризах і любові", - розповіла співачка.

Однак потім вони дізналися про трагедію в Казані, що, звичайно, затьмарило свято.

"Дуже хочеться побажати не тільки сьогоднішнім іменинникам, а всім людям. Давайте ростити дітей в любові, ніжності, турботі і доброті. Тоді вони будуть виростати тими людьми, які не будуть завдавати шкоди іншим. Бережіть себе і близьких. Батькам сил", - додала Брежнєва.

Користувачі мережі приєдналися до привітань і відзначили, що Віра і Костянтин виглядають дуже щасливими, а продюсер навіть помолодшав від любові.

  • Шикарні фотографії, повні щастя і любові!!! З Днем народження Костянтина Меладзе!!! Творчого натхнення, радості здоров'я і всіх благ!!!
  • З Днем народження Маестро
  • Чоловік від кохання помолодшав
  • Найкращий, з днем народження, маестро. Ви найпрекрасніша пара
  • Вірочка, Дякую за співпереживання! Костянтина з днем Народження!!
  • Щастя Вам
  • Красиві
  • Як я вас обожнюю
  • Як схожі сестра з братом
  • З днем народження!!! красиві які ви
  • Які всі красиві
  • Богиня VERA і геній Костянтин - щастя і здоров'я
  • Яка ж ви красива пара! Справжня любов, це видно відразу!

Раніше Костянтин Меладзе розповів, як карантин через коронавірус вплинув на їхнє сімейне життя зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Віра Брежнєва Костянтин Меладзе
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вище
В Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вище