Від кохання помолодшав: Віра Брежнєва зачарувала рідкісним фото з чоловіком-іменинником
Відомий композитор і продюсер Костянтин Меладзе 11 травня відзначав день народження - йому виповнилося 58 років. Свято він провів у колі сім'ї - разом з 39-річною дружиною Вірою Брежнєвою і своєю сестрою Ліаною.
Рідкісними сімейними фото Брежнєва поділилася у своєму Instagram, а також зворушливо привітала коханого.
На кадрах трійця відображена на кораблику під час річкової прогулянки. Всі щасливо посміхаються, а на одному з фото Меладзе ніжно цілує дружину, яка сидить біля його ніг.
Віра Брежнєва поділилася фото з чоловіком Костянтином Меладзе і його сестрою Ліаною (фото: instagram.com/ververa)
За словами Віри, день у них почався дуже добре і радісно.
"Сьогодні наш ранок був дуже світлим. Ми святкували день народження прекрасного талановитого @meladzemusic. У сім'ї, радості, сюрпризах і любові", - розповіла співачка.
Однак потім вони дізналися про трагедію в Казані, що, звичайно, затьмарило свято.
"Дуже хочеться побажати не тільки сьогоднішнім іменинникам, а всім людям. Давайте ростити дітей в любові, ніжності, турботі і доброті. Тоді вони будуть виростати тими людьми, які не будуть завдавати шкоди іншим. Бережіть себе і близьких. Батькам сил", - додала Брежнєва.
Користувачі мережі приєдналися до привітань і відзначили, що Віра і Костянтин виглядають дуже щасливими, а продюсер навіть помолодшав від любові.
- Шикарні фотографії, повні щастя і любові!!! З Днем народження Костянтина Меладзе!!! Творчого натхнення, радості здоров'я і всіх благ!!!
- З Днем народження Маестро
- Чоловік від кохання помолодшав
- Найкращий, з днем народження, маестро. Ви найпрекрасніша пара
- Вірочка, Дякую за співпереживання! Костянтина з днем Народження!!
- Щастя Вам
- Красиві
- Як я вас обожнюю
- Як схожі сестра з братом
- З днем народження!!! красиві які ви
- Які всі красиві
- Богиня VERA і геній Костянтин - щастя і здоров'я
- Яка ж ви красива пара! Справжня любов, це видно відразу!
Раніше Костянтин Меладзе розповів, як карантин через коронавірус вплинув на їхнє сімейне життя зі співачкою Вірою Брежнєвою.