Люди зраджують: Камінська раптово поділилася криком душі про пережиті труднощі

Слава зазначила, що їй було необхідне перезавантаження, і обставини склалися так, що вона зуміла це зробити, та ще й в приємній компанії.

Співачка опублікувала портретне фото на тлі морських пейзажів. Вона позує в базовій білій футболці з кумедно оформленою накладною кишенею, волосся зібране у високий хвіст.

Слава поділилася особистими зізнаннями (фото: instagram.com/babaslavka)

"У мене був дуже важкий рік (по всіх фронтах). Якимось дивним чином я опинилася з подругою , яка завжди мене підтримує, більше ніж сама важить в кг, в Туреччині в січні. Мені здається, я побачила Туреччину іншими очима. Це реально мій сезон в цій країні. Все зійшлося", - поділилася своїми відчуттями артистка.

Свої одкровення вона назвала криком душі, а також згадала про гучний публічний конфлікт з екс-колегою по гурту НеАнгели Вікторією Смеюхою.

"Всі ми тимчасові гості в житті один одного. І не важливо робота це чи особисте життя. Люди зраджують, навіть ті , хто з тобою 15 років і ті, хто клянуться бути поруч вічно", - зазначила Камінська.

Слава відмінно відпочила в Туреччині і з новими силами повернулася додому (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка подякувала подрузі, яка склала їй компанію на відпочинку. Різдвяні канікули Слава провела без сина Леонарда і дочки Лаури, але в майбутньому планує повернутися на курорт з малюками.

"Особисто для мене ця поїздка була дуже символічною і під гаслом "спасибі". Цей готель і все, що в ньому відбувалося, я назву - місцем сили. Як би голосно це не звучало", - резюмувала вона.