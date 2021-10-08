Яма з дружиною чесно зізналися, чому довго ховали сина і як його виховують: бувають сварки

Влад Яма і його дружина Ліліана не так давно відсвяткували 7-у річницю весілля . Хореограф і його кохана виховують сина Леона - хлопчик росте допитливим непосидою і радує зіркових батьків. Суддя "Танців з зірками" мріє ще й про доньку, а поки будує плани на майбутнє і освоює нові горизонти.

Так, у програмі " 29 питань " на YouTube-каналі" Люкс ФМ " Влад і Ліліана розповіли про те, чому довго ховали хлопчика від публіки, як його виховують і розсекретили перші заробітки 5-річного синочка.

Ліліана заявила, що до 4-х років не показувала обличчя сина в соцмережах тому, що не хотіла цього.

"Це було внутрішнє відчуття - ми нічого не робила спеціально. Я відчувала, що не час і не хочеться. І люди бувають різні - хтось подивився не так. Це як твоя частинка і хочеться, щоб тільки ти його бачив і знав, поки він маленький, беззахисний. А потім якось спонтанно вирішили - пора", - розповіла Ліліана.

Влад і Ліана не показували сина до 4 років (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад поправив дружину. Він уточнив, що син сам захотів, щоб його явили публіці. Це сталося якраз на день народження Леона.

"Він почав просити. Йому якраз виповнювалося 4, і він почав питати: "А чому у мене темні окуляри на фотках? Чому закрили обличчя?"- зазначили зіркові батьки.

Коли пара опублікувала вперше фото сина, їм було страшно. "Але коли посипалися лайки і коментарі, все – видихнули", - з посмішкою згадав Влад.

Леон дуже схожий на дідуся і тата в дитинстві (фото: instagram.com/vladyama_official)

Питання виховання дитини пара обговорила ще до її появи на світ, але все одно в процесі у зіркових батьків виникають розбіжності.

"У нас так виходить, що мама – злий поліцейський, а тато пом'якшує лінію. До речі, у нас і через це часто бувають сварки. Я вважаю, що у вихованні у батьків повинна бути одна лінія і дитина повинна розуміти, що мама і тато – одна команда", - зазначила Ліліана.

Сидіти 5-річному синові в Інтернеті батьки не дозволяють і ретельно стежать за тим, який контент він дивиться.

Влад і Ліліана розповіли про Сина і його виховання

"TikTok - ні, YouTube дуже іноді в телеку - це коли він краде пульт. Але частіше включаємо мультики", - розповів Влад.

У хлопчика немає свого телефону і поки купувати гаджет дитині Влад і Ліліана не збираються, а перший мобільний сина буде тільки для дзвінків.

При цьому Леон вже самостійно заробляє! Йому приносять дохід рекламні колаборації, а на зарплату він купує улюблені конструктори та іграшки.