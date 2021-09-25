Найкраще побачення в моєму житті: учасник "Холостячки 2" виконав мрію Огневич

У п'ятницю, 24 вересня відбувся 2-й випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка 2" . На першому ж побаченні учасник зі Львова Дмитро Шевченко виконав мрію головної героїні Злати Огневич - чоловік влаштував для співачки стрибок з парашутом.

На знімках щаслива Злата відображена в спеціальному біло-помаранчевому костюмі і кріпленнях. Вона позувала на полі після приземлення.

Дівчина явно залишилася задоволена - адже вона назвала це побачення кращим.

"Найкраще побачення в моєму житті. Чи мріяла я про подібне? Так! І дуже давно. Чи думала, що вже на першому побаченні з чоловіком мене чекає стрибок з парашутом? Звичайно ж ні! Я вухам своїм не повірила, коли Діма запропонував разом стрибнути. Та ще з висоти 3000 метрів. Відчуття ... всіх слів не вистачить, щоб передати, наскільки це круто, гостро, фантастично незабутньо! Я закохалася в небо з першого стрибка і тепер.... ХОЧУ ЩЕ!" - емоційно зізналася Огневич.

Злата Огневич виконала давню мрію на "Холостячці" і стрибнула з парашутом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка розповіла, що спочатку все ж був страх, проте потім прийшло почуття ейфорії і воно того варте.



"Першу перевірку на силу духу і витривалість я пройшла. Післясмак можна порівняти хіба що з відчуттями після хорошого детокса - думки і тіло в повному порядку, легкість в кожній клітинці і міцна думка "я можу все!" Але спочатку потрібно пройти через СТРАХ, який пронизує кожну клітинку під час падіння і таку страшну думку "невже я померла, ось так швидко все і закінчилося?" Так ось! Геть всі страхи! Краще відчувати екстаз, ейфорію, боротися, перемагати і програвати, пробувати на смак це життя з усіма його підгорілими стравами і о*уєнними миттєвостями. Краще так! Нічого не бійтеся, живіть в кайф", - закликала виконавиця.

Злата і Дмитро не могли стримати емоцій після стрибка і польоту в небі (фото: instagram.com/holostyakstb)

Після стрибка Дмитро і Злата вирушили на романтичну вечерю на природі, де співачку чекав ще один сюрприз: чоловік підготував напис "Злата і Дмитро" з сердечком між іменами і підпалив його. Виглядало це ефектно. Звичайно ж, в кінці випуску він отримав бутоньєрку від Огневич.

Сам Шевченко опублікував шматочок відео з літака, де видно, як він піклується про Злату і намагається відвернути її від страхів і переживань, тримаючи за руку.

"Що для вас турбота? Для мене турбота, це щоб дівчина відчувала себе маленькою безтурботною дівчинкою незалежно від того, що відбувається. Так як наша історія триває", - написав 37-річний підприємець.