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Без макіяжу і фільтрів: 47-річна Хайді Клум вразила молодістю на фото з 16-річною донькою

Новость на русском → Вівторок 23 березня 2021 20:25
Без макіяжу і фільтрів: 47-річна Хайді Клум вразила молодістю на фото з 16-річною донькою Хайді Клум і Лені (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Хайді Клум показала нове фото зі своєю юною донькою, яка не так давно дебютувала в якості моделі. На знімках мама і дочка постали без макіяжу, здивувавши схожістю. Також Хайді захопила світ своїм квітучим зовнішнім виглядом.

Знімки супермоделі з'явилися в її блозі в мережі Instagram.

Хайді Клум, якій цього року виповниться 48 років, позує разом з дочкою Лені, якій 16. При цьому німецька супермодель підкреслила, що вона не використовувала ніяких фільтрів, а також косметики. Виглядають Хайді і Лені, практично, як сестри. Чим просто підкорили мережуа: численні портали не перестають захоплюватися молодим зовнішнім виглядом мами і красою юної дочки, яка напевно стане не менш популярною самої Хайді.

Без макіяжу і фільтрів: 47-річна Хайді Клум вразила молодістю на фото з 16-річною донькоюБез макіяжу і фільтрів: 47-річна Хайді Клум вразила молодістю на фото з 16-річною донькою

Хайді Клум з донькою (фото: instagram.com/heidiklum)

Також Хайді встигла продемонструвати своє розкішне тіло під час спільного виходу в світ з молодим чоловіком Томом Каулітцем. Пара вирушила на показ в абсолютно різних стилях, але виглядала дуже мило. Клум одягла вечірню міні-плаття, розшиту паєтками, а Том - вільні джинси і чорну сорочку.

Без макіяжу і фільтрів: 47-річна Хайді Клум вразила молодістю на фото з 16-річною донькою

Хайді Клум вийшла у світ з чоловіком (фото: instagram.com/heidiklum)

Раніше ми писали, що Леіні прикрасила свою першу глянцеву обкладинку.

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