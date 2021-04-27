Без макіяжу і укладок: Кім Кардашьян показала "чесне" фото з реального життя

Кім Кардашьян привчила своїх фанатів до того, що вона завжди бездоганна. Навіть на карантині зірка робить укладки, макіяж, вибирає розкішні образи ... Але виявляється, без послуг візажистів і стилістів, в своєму натуральному вигляді, вона подобається фанатам не менше.

Кілька годин тому Кім запостила галерею фото у нових вбраннях від власного бренду одягу, де позує в максимально натуральному вигляді.

Кім одягнена в одяг з нової колекції: піжами, халати, нічні сорочки та інші комфортні речі. Зірка позує в своєму будинку, щоб відтворити атмосферу затишку і тепла. Вона займається простими рутинними справами. І виглядає, навіть без макіяжу і укладки, як завжди розкішно.

Кім Кардашян у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Скоро вийде новий @SKIMS PJ SLEEP!!! Я ніколи не відчувала такої тканини! Ця колекція включає нову надм'яку і обтягуючу тканину вільного трикотажу з начосом. Це наші найм'якші піжами, і я не можу дочекатися, щоб кожен відчув це...",- написала Кім.

У відповідь на зірку посипалися компліменти від її шанувальників: "Кім, ти найкраща", "Я просто потребую цього", "О так", "мої улюблені", " Вау! Гаряче", "Королева Кім", "Топ", "Ти така красива", "Дивовижна"…