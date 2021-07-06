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Макс Барських порадував шанувальників новим чуттєвим відео: "прекрасний і легкий настрій"

Новость на русском →
Вівторок 06 липня 2021 17:07
Макс Барських порадував шанувальників новим чуттєвим відео: "прекрасний і легкий настрій" Фото: Макс Барських (прес-служба співака)
Автор: Lite

Не так давно Макс Барських опублікував в соцмережах фрагмент демо-версії пісні "Лей, не жалей", яка спочатку носила робочу назву "Ночь-проводник" і виконана в мінорному настрої.

Бурхлива реакція шанувальників і їх численні прохання викласти повноцінний трек були почуті і Барських випустив повноцінну версію пісні "Ночь-проводник" разом з mood video - такою, як вона замислювалася спочатку.

"Під час роботи над кожним треком я відчуваю величезну відповідальність. Мені хочеться, щоб мої пісні підтримували у важку хвилину, викликали тільки позитивні емоції. Тому навіть в ті моменти, коли мені сумно і самотньо, коли пишуться мінорні вірші, я намагаюся переплавити ці імпульси в щось більш світле",-коментує артист.

Макс Барських порадував шанувальників новим чуттєвим відео: &quot;прекрасний і легкий настрій&quot;Макс Барських порадував шанувальників новим чуттєвим відео: &quot;прекрасний і легкий настрій&quot;Макс Барських порадував шанувальників новим чуттєвим відео: &quot;прекрасний і легкий настрій&quot;Макс Барських порадував шанувальників новим чуттєвим відео: &quot;прекрасний і легкий настрій&quot;

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

"Зараз я перебуваю на літньому вайбі, у мене прекрасний і легкий настрій, тому я вирішив так само легко поділитися тим, з чого з'явилася "Лей, не жалей". Коли побачив, наскільки "Ночь-проводник" резонує з моїми шанувальниками, як глибоко вони мене розуміють, зрозумів, що просто зобов'язаний поділитися з ними цією історією. Так ми будемо ще сильніше відчувати один одного", - каже Барських.


Додамо, що сингл "Лей, не жалей" вийшов у листопаді 2019 року. За цей час трек став найбільш ротованою піснею українського артиста в радіоформаті по всьому світу і приніс українцеві звання "Найпопулярнішого виконавця на радіо" за версією премії TopHit Music Awards 2021.

Раніше ми писали, що пісня Макса Барських стала саундтреком до фільму про жителів Донбасу та українських воїнів.

Також читайте про те, чому Барських хочуть бачити на Євробаченні 2022 від України.

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музыка Макс Барських
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