Любити треба очі в очі: Макс Барських захопив довгоочікуваним відео з Zivert

Рівно рік знадобився артистам на створення цього дуету. Більше шести місяців пішло на пісню, решту часу зайняла робота над кліпом.

Макс Барських і Юлія Зіверт випустили історію про самотність у стилі кіберпанк, тим самим передбачаючи повернення світової тенденції у всіляких її напрямках: від моди, кіно, арту до музики.

Сучасний світ стрімко втрачає тактильність, люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, обмінюючи їх на лайки і рейтинг в соціальних мережах. Сотні тисяч фотографій сьогодні замінюють дотик і тепло поцілунку. Кліп володіє глибоким соціальним підтекстом, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінило реальність.

Макс Барських і Zivert зняли спільний кліп на пісню Bestseller (фото: прес-служба)

Алану Бадоєву, Максу Барських і Zivert вдалося створити історію, в якій немає хепі-енду. Вона про дві душі, тілами яких управляє "силіконова долина", штучний інтелект. Все, що залишається цим закоханим — зустрічі у віртуальних снах оцифрованого світу.

"Всі почуття треба випробовувати в реальності: справжній дотик, справжнє прискорене биття пульсу. Цього не подарує вам лайк чи віртуальний простір, в якому сьогодні прийнято знайомитися з людьми. Любити треба очі в очі!" – написав про кліп Барських у своєму Instagram.

Шанувальники артистів залишилися в захваті від відео і активно діляться своїми враженнями та емоціями в коментарях.