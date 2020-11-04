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Максимально милі: Катя Осадча зворушила мережу знімком сина Івана з котиком

Новость на русском → Середа 04 листопада 2020 10:58
Максимально милі: Катя Осадча зворушила мережу знімком сина Івана з котиком Катя Осадча (instagram.com/kosadcha/)
Автор: Lite

Ведуча показала фото, де син гладить котика

Катя Осадча не приховує особисте життя, більше того - вона з радістю ділиться найбільш делікатними його подробицями: наприклад, як вони познайомилися з Юрієм Горбуновим.Так, одного разу зіркове подружжя вирушили на вікенд до Львова - як виявилося, це місто знаковий для обох, адже саме тут відбулася їх перша романтична прогулянка.

А зараз у пари вже підростає син Іван - і на цей раз у своєму Instagram ведуча поділися милим знімком, що зворушив шанувальників Осадчої, а ще розділив їх на кото-любителів і кото-хейтерів. Справа в тому, що на знімку малюк... гладить котика. Малюк в спортивному одязі сидить на підлозі, напевно, в гостях у Катіних друзів - а на дивані лежить смугастий кіт, мабуть, Івану цікавіше з тваринкою, ніж дорослі розмови.

Максимально милі: Катя Осадча зворушила мережу знімком сина Івана з котиком

Катя Осадча - за котів (фото: instagram.com/kosadcha/)

"Максимальні мі мі мі в одному фото". Кіт не наш, наш Іван. Наша родина розділилася - я за котів, @gorbunovyuriy за собак. А які ваші улюблені домашні тварини?", - запитала Катя у фоловерів під зворушливим знімком.

Нагадаємо, що Катя Осадча обожнює ділитися новими стильними луками. Нещодавно ведуча в стильній жовтої шапці показала, як одягатися на осінню прогулянку.

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