ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маленька копія прими: Катерина Кухар захопила мережу зворушливим знімком з дочкою

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 13:29
Маленька копія прими: Катерина Кухар захопила мережу зворушливим знімком з дочкою Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар захопила мережу знімком зі своєю донькою Анастасією.

Яскраве фото з відпочинку вона запостила у своєму Instagram.

Катерина сидить в розкішній віллі на фото океану на Мальдівських островах, де вона нещодавно відпочивала з усією своєю сім'єю. А поруч стоїть її донька і дивиться на горизонт.

Шанувальники відразу ж помітили, як сильно дівчинка схожа на свою маму, особливо - якщо вона одягнені в однакові костюми, як от зараз, в білі халатики.

"A life is a moment or a moment is actually life itself?", - задала філософське риторичне запитання Катерина. - Життя - це всього лише момент або, навпаки, момент - це і є воно, життя?".

Маленька копія прими: Катерина Кухар захопила мережу зворушливим знімком з дочкою

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанати засипали Кухар і її міні-копію компліментами:

  • Ви і ваша маленька копія
  • Яка краса у вас за вікном, і ви з малям - теж гарні
  • Теперішнє і майбутнє

Нагадаємо, знаменитість давно заміжня за прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. У пари двоє дітей: син Тимур і донька Анастасія. Нещодавно вони всі разом знялися у веселій фотосесії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катерина Кухар Танцы со звездами
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату
Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату