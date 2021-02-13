Маленька копія прими: Катерина Кухар захопила мережу зворушливим знімком з дочкою
Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар захопила мережу знімком зі своєю донькою Анастасією.
Яскраве фото з відпочинку вона запостила у своєму Instagram.
Катерина сидить в розкішній віллі на фото океану на Мальдівських островах, де вона нещодавно відпочивала з усією своєю сім'єю. А поруч стоїть її донька і дивиться на горизонт.
Шанувальники відразу ж помітили, як сильно дівчинка схожа на свою маму, особливо - якщо вона одягнені в однакові костюми, як от зараз, в білі халатики.
"A life is a moment or a moment is actually life itself?", - задала філософське риторичне запитання Катерина. - Життя - це всього лише момент або, навпаки, момент - це і є воно, життя?".
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Фанати засипали Кухар і її міні-копію компліментами:
- Ви і ваша маленька копія
- Яка краса у вас за вікном, і ви з малям - теж гарні
- Теперішнє і майбутнє
Нагадаємо, знаменитість давно заміжня за прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. У пари двоє дітей: син Тимур і донька Анастасія. Нещодавно вони всі разом знялися у веселій фотосесії.