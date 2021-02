Маленька копія прими: Катерина Кухар захопила мережу зворушливим знімком з дочкою

Катерина сидить в розкішній віллі на фото океану на Мальдівських островах, де вона нещодавно відпочивала з усією своєю сім'єю. А поруч стоїть її донька і дивиться на горизонт.

Шанувальники відразу ж помітили, як сильно дівчинка схожа на свою маму, особливо - якщо вона одягнені в однакові костюми, як от зараз, в білі халатики.

"A life is a moment or a moment is actually life itself?", - задала філософське риторичне запитання Катерина. - Життя - це всього лише момент або, навпаки, момент - це і є воно, життя?".

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанати засипали Кухар і її міні-копію компліментами: