"Мама підписала відмову": Приходько згадала про переломний етап життя і перенесений біль

Анастасія вперше стала мамою в 22 роки – від бізнесмена Нуріка Кухілави вона народила дочку Нану. Тоді молода співачка ще не до кінця усвідомлювала, що з нею відбувається, але пологів "чекала як мани небесної".

Всю вагітність вона мучилася від моторошного токсикозу, ситуацію погіршували щільний рабчий графік і гастролі. На фініші вагітності бажання у артистки було одне - швидше народити.

Анастасія показала унікальні фото з донечкою (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я не знала ще тоді, що мене чекає 12 годин пекельного болю, від якого я буду втрачати свідомість в буквальному сенсі. Моя мама, замість мене, підписала відмову на всі види знеболювання, в тому числі і епідуралку, мотивуючи тим, що "я повинна зрозуміти, що таке пологи, тоді дитина буде мені важлива і я усвідомлю її"! Звичайно, це не правильно, кожному своє!" - переконана Анастасія.

Вона вважає, що спосіб появи дитини на світ не позбавляє жінку звання мами і не впливає на ступінь материнського щастя, а любов до малюка не пропорційна кількості пережитого болю.

Материнство змінило життя артистки (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я повзала, лаялася, кричала так, що прибігали лікарі з сусідніх поверхів", - згадує Приходько.

До слова, свою старшу дочку вона називає "Чіпі", і пояснює, звідки взялося це домашнє прізвисько.



Анастасія вважає дочку справжнім чемпіоном (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Вона моя Чемпіон! Ви уявляєте, скільки всього пройшла ця дівчинка, перш, ніж з'явитися на світ і подарувати мені це відчуття найбільшого щастя!" - запевняє щаслива багатодітна мама.

"Я побачила її, і зрозуміла, що заради неї, я готова була б ще не раз пройти такий біль!" - підсумувала артистка.