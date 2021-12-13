Хто з них мама? Різ Уізерспун з донькою вийшли в світ в міні-сукнях, і їх не відрізниш

На прем'єру багато хто прийшов разом з рідними. Так, Різ Уізерспун позувала на фотоколлі з чоловіком, синами і дочкою Авою.

Гості прем'єри (фото: instagram.com/singmovie)

Сама актриса була одягнена в картате плаття від Carolina Herrera, розшите паєтками. Завершили її образ червоні човники. Ава була одягнена в оксамитове чорне плаття з білим коміром, скромність якого "перебивав" значний виріз на грудях, а завершила все чорними босоніжками.

45-річна актриса і її 21-річна дочка виглядали чарівно. Від зіркової мами дівчину відрізняла хіба що зачіска - вона перефарбувала волосся в рожевий колір. У мережі, як завжди, відзначили їх схожість, а також здивувалися, що юна дівчина і зріла жінка виглядають однаково прекрасно.