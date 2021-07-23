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MamaRika показала великий живіт в кумедному відео: можу розродитися в будь-який момент

Автор: Марина Настевич

Вагітна співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка нещодавно зізналася, що вони з чоловіком очікують хлопчика, поділилася кумедним відео. Артистка показала значний живіт і зізналася, що може почати народжувати в будь-який момент.

Милий ролик виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

MamaRika позує на камеру в чорному топі і зелених брюках і сорочці, демонструючи округлий живіт на 37-му тижні вагітності.

Вона смішно стукає пальцями по животу і "звертається" до його жителів, цікавлячись, як скоро вони "з'їдуть", адже домовлялися тільки на 9 місяців.

"З дня на день...Ам...тут таке діло, лікар нам сказав, шо в любий момент можемо розродитися. І Мамка тепер на ізмєні: мені здається, шо любий симптом - це воно", - поділилася майбутня мама.

Фолловери запевнили співачку, що початок пологів вона ні з чим не переплутає, і побажали їй терпіння і здоров'я в коментарях.

  • Коли почнеться, ні з чим не переплутаєте
  • Усе буде добре!
  • Ще трішки
  • Лев буде напевно
  • Мені так само казали... але народила на 42 тижні
  • Коли почнеться, ви точно зрозумієте, що - це воно, початок. Не зрівняється ні з одним симптомом. Краще розслабтеся і насолоджуйтеся поки сном
  • Коли наступити момент пологів, то ви це будете розуміти, це не сплутаєш
  • Здоров'я вам!
  • Якщо що, ви відразу зрозумієте. Панікувати не треба. Все Буде добре.
  • Я на такій ізмені проходила з 37 по 42. І так два рази,.поки не стимульнули, діла не було

До слова, MamaRika і її чоловік Сергій Середа вирішили народжувати в приватному пологовому будинку. Так як пара живе в Одесі, то вони планують їхати до Києва, адже в Південній Пальмірі всі медустанови такого типу - державні. Також майбутні батьки прийняли рішення не слідувати моді і відмовитися від партнерських пологів.

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певецMamaRika