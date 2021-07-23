MamaRika показала великий живіт в кумедному відео: можу розродитися в будь-який момент

MamaRika позує на камеру в чорному топі і зелених брюках і сорочці, демонструючи округлий живіт на 37-му тижні вагітності.

Вона смішно стукає пальцями по животу і "звертається" до його жителів, цікавлячись, як скоро вони "з'їдуть", адже домовлялися тільки на 9 місяців.

"З дня на день...Ам...тут таке діло, лікар нам сказав, шо в любий момент можемо розродитися. І Мамка тепер на ізмєні: мені здається, шо любий симптом - це воно", - поділилася майбутня мама.

Фолловери запевнили співачку, що початок пологів вона ні з чим не переплутає, і побажали їй терпіння і здоров'я в коментарях.