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MamaRika знялася повністю оголеною на 9 місяці вагітності

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Вівторок 27 липня 2021 16:29
MamaRika знялася повністю оголеною на 9 місяці вагітності MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка MamaRika, яка скоро вперше стане мамою, поділилася відвертою фотографією.

У своєму Instagram вона опублікувала знімок, на якому зображена повністю оголеною.

32-річна Анастасія Кочетова (справжнє ім'я артистки, - прим.ред.) зараз на 9-му місяці вагітності. На фото вона позує боком до камери, виставивши вперед одну ногу.

Однією рукою MamaRika прикриває груди, а іншою зворушливо підтримує свій великий животик. На одне плече вона накинула коричневий плащ.

MamaRika знялася повністю оголеною на 9 місяці вагітності

Вагітна MamaRika позувала без одягу (фото: instagram.com/mamarika_official)

Вона подякувала своєму тілу за витримку і зазначила, що всі жінки - супергерої.

"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі. І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові. Жінки - ви супергерої! Ніколи про це не забувайте", - зворушливо написала співачка.

Підписники бажають Насті легких пологів і захоплюються її красою і ніжністю в коментарях.

  • Нереально красива
  • Нехай пологи пройдуть успішно
  • Краса жінки при надії
  • Це дуже красиво
  • Шикарна
  • Красунечка
  • Це ідеальне тіло, фігура....яка підходить всім жінкам
  • Ви - прекрасні
  • Яка гарна фігура, легких пологів
  • Естетично, я балдєжую
  • Дуже красиве фото
  • Яка ж ви красива та ніжна

Нагадаємо, раніше MamaRika показала великий живіт у кумедному відео і зізналася, що в будь-який момент може почати народжувати.

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