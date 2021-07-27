MamaRika знялася повністю оголеною на 9 місяці вагітності

Українська співачка MamaRika, яка скоро вперше стане мамою, поділилася відвертою фотографією.
У своєму Instagram вона опублікувала знімок, на якому зображена повністю оголеною.
32-річна Анастасія Кочетова (справжнє ім'я артистки, - прим.ред.) зараз на 9-му місяці вагітності. На фото вона позує боком до камери, виставивши вперед одну ногу.
Однією рукою MamaRika прикриває груди, а іншою зворушливо підтримує свій великий животик. На одне плече вона накинула коричневий плащ.
Вагітна MamaRika позувала без одягу (фото: instagram.com/mamarika_official)
Вона подякувала своєму тілу за витримку і зазначила, що всі жінки - супергерої.
"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі. І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові. Жінки - ви супергерої! Ніколи про це не забувайте", - зворушливо написала співачка.
Підписники бажають Насті легких пологів і захоплюються її красою і ніжністю в коментарях.
Нагадаємо, раніше MamaRika показала великий живіт у кумедному відео і зізналася, що в будь-який момент може почати народжувати.