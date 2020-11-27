Мамина копія: Наталія Водянова розчулила схожістю з 13-річним сином

Модель показала нове фото сина

Наталя Водянова - багатодітна мама, яка встигає приділяти увагу всім, незважаючи на численні проекти. І хоча старші діти знаменитої на весь світ моделі вже давно стали дорослими, Водянова обожнює проводити з ними час і розділяти їх захоплення. Кілька годин тому Наталя показала, як вона в компанії 13-річного Віктора грає в шахи.



Віктор відрізняється неабияким розумом (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото хлопчик сидить перед шахівницею в окулярах, задумливо дивлячись на партію. Затишку картинці додали деталі: мама і син зручно розташувалися на дивані з гарячими напоями в руках. "Ти можеш виглядати круто, але я все одно перемогла тебе в шахи", - написала вона під знімком.

Теплий сімейний кадр просто підірвав мережу. Шанувальники почали хвалити як маму, яка приділяє скільки часу хобі сина, так і Віктора, який зайнятий дійсно розвиваючим заняттям. До речі, Водянова часто демонструє неабиякі розумові здібності сина. Так, хлопчик віртуозно справляється з кубиком Рубіка. Хлопчик навіть завів свій юьтюб-канал MrCuber, де ділиться своїми навичками в цій та інших головоломках.

Фанати не змогли обійти стороною і той факт, що Віктор з роками стає все більше схожий на Водянову. "Він просто ваша копія", - захоплюються фоловери.

Нагадаємо, раніше модель показала, як носити міні-сукні взимку.