Мамине щастя: Анастасія Приходько зворушила відео з новонародженим малюком

Анастасія Приходько неабияк вразила всіх, зізнавшись, що стала мамою втретє. Свою вагітність співачка ретельно приховувала, однак зараз починає потихеньку ділитися інформацією і вже познайомила шанувальників з малюком . Тепер же артистка поділилася неймовірно ніжним відео з новонародженим.

На відео Приходько лежить у ліжку, а дитина зверху на ній. Співачка ніжно обіймає і цілує малюка, посміхаючись на камеру.

"Мамина любов. Мамина радість. Мамине щастя. Немає нічого пахучішого в світі, ніж запах немовляти. Мені здається, мама запам'ятовує його на все життя, згодні?" - поділилася емоціями зіркова мама.

Анастасія Приходько показала зворушливе відео з третьою дитиною (відео: instagram.com/prykhodko_official)

Розчулені підписники засипали Анастасію привітаннями та теплими словами.

Милашество зашкалює!

Це найпрекрасніше

Це крутоооо, вітаю вас

Маленьке ДИВО!

Вітаю!!! Яке це щастя!!!

Хлопчик

Солодкість мамина, як це мило

Тобі дуже йде материнство, дуже радий за тебе

Красотульки дві

Які ви милі

Я вітаю Вас з цим дивом!!!! Будьте здорові і нехай у Вас все буде добре

До речі, співачка поки що не розкриває стать малюка. Проте в одному з коментарів співачка Оля Полякова написала, що це хлопчик.