Мамині птенчики: Дженніфер Лопес зворушила милим фото з дітьми-підлітками

Дженніфер Лопес не тільки успішна співачка, актриса і всесвітньо відомий секс-символ, а і мама. І ця іпостась для знаменитості, мабуть, найголовніша. Дженніфер не раз розповідала, що сім'ї намагається приділяти максимум часу. І кілька годин тому довела це милим фопо.

Дженніфер Лопес з дітьми (фото: instagram.com/jlo)

Лопес виклала в мережу нове фото, на якому позує з 12-річними двійнятами Еммою і Максом. Діти, які вже майже дорослі, зручно розташувалися поруч з Дженніфер. Хлопчик на колінах у мами, а дівчинка - поруч у кріслі. Співачка ніжно обіймає дітей, притискаючи до себе. Щасливе сімейне фото Лопес підписала щиро і від душі, чим неймовірно зворушила фанатів.

"Мені подобається, що вони все ще хочуть сидіти у мами на колінах! Вдалої суботи", - написала вона під. "Як мило", "Чиста любов", "Кращі", "Немає нічого краще", "Боже, це так неймовірно", "Ох, ця сім'я", "Моє серце, о боже", "Мило", "Прекрасна", "Ох, ти просто зробила мій день, щасливих вихідних тобі і твоїй родині", "Друзі, ви неймовірно милі", "Вони завжди будуть мамині малюки", - відгукнулися фанати знаменитої родини.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес взяла участь у сміливій фотосесії, де постала повністю оголеною.