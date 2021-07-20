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Зваблива Тіна Кароль спокусила постільним фото: "розтоплюєш ніжністю"

Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль вміє схвилювати мережеву аудиторію естетичними і одночасно спокусливими фотосетами. Українська поп-діва полонять чуттєвістю, жіночністю і сексуальністю, що ніяк не може сховатися від очей її відданих прихилників. Недаво вона влаштувала видовищний фотосет в нежнно-салатовому топі і підкорила грайливими кадрами.

Цього разу Тіна вирішила побалувати фанів ніжним постільним фото, яке опублікувала в Instagram.

Співачка ніжиться серед білосніжних простирадл. На ній біла водолазка, яка підкреслила хвилюючі вигини. Тіна млосно позує і заклично дивиться в камеру з-під довгих густих вій. Положення рук, ефект відсутності макіяжу і вологий блиск на губах надають образу особливу чуттєвість.

"Ніжно - не ніжно, але люби..." - залишила в якості підпису Тіна слова зі свого хіта.

Тіна Кароль обпекла чуттєвою ніжністю (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки тут же кинулися обсипати її компліментами.

  • Чарівна! Ви красуня!
  • Наша ніжна
  • Гарно
  • Королева всього світу
  • Казкова
  • Розтоплюєш ніжністю
  • Неймовірна
  • Нереальна
  • Як завжди, шикарна
  • Зваблива
  • Неземна

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль влаштувала провокаційний голий фотосет з пітоном. Таким чином вона анонсувала вихід кліпу на пісню "Красиво". До слова, в самому відео оголених сцен немає, а дуже відвертим було лише промо музичної новинки.

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Тіна Кароль