Зваблива Тіна Кароль спокусила постільним фото: "розтоплюєш ніжністю"

Тіна Кароль вміє схвилювати мережеву аудиторію естетичними і одночасно спокусливими фотосетами. Українська поп-діва полонять чуттєвістю, жіночністю і сексуальністю, що ніяк не може сховатися від очей її відданих прихилників. Недаво вона влаштувала видовищний фотосет в нежнно-салатовому топі і підкорила грайливими кадрами.
Цього разу Тіна вирішила побалувати фанів ніжним постільним фото, яке опублікувала в Instagram.
Співачка ніжиться серед білосніжних простирадл. На ній біла водолазка, яка підкреслила хвилюючі вигини. Тіна млосно позує і заклично дивиться в камеру з-під довгих густих вій. Положення рук, ефект відсутності макіяжу і вологий блиск на губах надають образу особливу чуттєвість.
"Ніжно - не ніжно, але люби..." - залишила в якості підпису Тіна слова зі свого хіта.
Тіна Кароль обпекла чуттєвою ніжністю (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники артистки тут же кинулися обсипати її компліментами.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль влаштувала провокаційний голий фотосет з пітоном. Таким чином вона анонсувала вихід кліпу на пісню "Красиво". До слова, в самому відео оголених сцен немає, а дуже відвертим було лише промо музичної новинки.