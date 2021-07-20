Зваблива Тіна Кароль спокусила постільним фото: "розтоплюєш ніжністю"

Співачка ніжиться серед білосніжних простирадл. На ній біла водолазка, яка підкреслила хвилюючі вигини. Тіна млосно позує і заклично дивиться в камеру з-під довгих густих вій. Положення рук, ефект відсутності макіяжу і вологий блиск на губах надають образу особливу чуттєвість.

"Ніжно - не ніжно, але люби..." - залишила в якості підпису Тіна слова зі свого хіта.

Тіна Кароль обпекла чуттєвою ніжністю (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки тут же кинулися обсипати її компліментами.