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Марійка-папуга: Єфросиніна влаштувала яскравий "показ мод" прямо в лісі

Новость на русском → Вівторок 22 вересня 2020 16:31
Марійка-папуга: Єфросиніна влаштувала яскравий "показ мод" прямо в лісі Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Ведуча ефектно продемонструвала добірку спортивних нарядів

Маша Єфросиніна - справжня ікона стилю і приклад для наслідування для багатьох жінок. При цьому 41-річна телеведуча не боїться показатися без макіяжу або посміятися над собою. Але на світських заходах вона завжди на висоті і блищить в розкішних луках, як днями в ефірі "Танців з зірками".

Крім того, Маша займається власною лінійкою зручного і красивого одягу для дому, який нерідко сама ж і демонструє. Так, зірка ефектно показала всю палітру кольорів спортивних костюмів свого бренду, влаштувавши "модне дефіле" прямо в лісі! Відеоролик вона опублікувала у своєму Instagram.

У відео Єфросиніна йде по лісовій стежці з телефоном в руках у рожевому вбранні, і по мірі її руху костюм змінює колір на блакитний, лавандовий, кораловий і інші.

"Лісом, полем, через гай, йде Марійка-"папугай". Обожнюю всі кольори наших костюмів", - креативно підписала публікацію знаменитість.

Фолловери оцінили почуття гумору і стиль Маші і залишили їй теплі відгуки в коментарях.

  • Як же красиво
  • Ох, я б червоний "заімєла", ніні, фіолетовий..чі м'ятний. Усі, усі хочу
  • Яка ж ви крута
  • Вам у всіх кольорах цих добре)
  • Класно вийшло!
  • Речівка крута
  • Краса, костюми чудові
  • Вони круті
  • Маша, вам з нею дуже добре, і костюмчики всі бомба
  • Чарівна

Нагадаємо, розкішна Маша Єфросиніна у блискучому вбранні розохотила мережу випадом у бік Фреймут на "Танцях з зірками".

До речі, раніше Маша Єфросиніна навчила ефектно носити трендовий брючний костюм.

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