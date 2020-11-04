MARUV в сексі-образі знімається для серіалу про смерть 9-ти людей: покажуть на росТБ

Українська співачка MARUV, відома своїми скандальними витівками, вирішила піти далі. Анна Корсун (справжнє ім'я зірки) радісно анонсувала зйомки в новому кліпі.

Відеоряд буде до пісні, що стане саундтреком до нового російського серіалу "Перевал Дятлова". Він присвячений страшним подіям лютого 1959-го року, коли під час лижного походу по Північному Уралу загинула група туристів під керівництвом Ігоря Дятлова.

"Воу-воу-воу, всім привіт! Сьогодні я знімаю кліп на саундтрек до серіалу. Який у мене образ незвичайний. Як вам подобається? Мені личить?" - питає MARUV в Instagram-stories.

MARUV показала кадри з засніженим наметом і інсценуванням, де вона зі своїм партнером проривається крізь сніговий буран.

"У мене сьогодні сексі-образ, я сексі-скелелазка. Я знімаю новий кліп до серіалу "Перевал Дятлова". Це буде саундтрек", - сказала Корсун.

Співачка запитала свого партнера, "чи захотілося йому в Алтай, в похід".

Зазначимо, що Алтайські гори, або Алтай - гірська система в Азії, на півдні Сибіру і Центральної Азії. Тоді як трагічні події кінця 1950-х розігралися в Уральських горах у Свердловській області.

MARUV знімає кліп для російського серіалу "Перевал Дятлова" (скрін: instagram.com/stories/maruvofficial)

Загибель тургрупи Дятлова - трагедія в околицях гори Холатчахль на півночі Свердловської області на початку 1959 року (найбільш ймовірно, в ніч на 2 лютого).

Тоді група студентів під керівництвом Ігоря Дятлова вирушила в лижний турпохід. В призначений час вони не вийшли в потрібну точку, і через деякий час почалися пошуки. На те, щоб прочесати гори, пішло кілька місяців. Кінець кінцем тіла всіх учасників експедиції були виявлені. Вони відразу здалися слідчим дивними: хтось був напівроздягнений, незважаючи на мороз, хтось застиг в неприродних позах, у когось незадовго до смерті носом йшла кров.

Страшні знахідки наштовхнули на безлічі версій: вбивство, схід лавини і навіть трагічна зустріч з позаземними цивілізаціями. Проте основною версією загибелі є сходження лавини.

Судмедекспертиза показала, що шестеро з дев'яти учасників експедиції замерзли, ще троє були розчавлені і померли від страшних ушкоджень. В пам'ять про загиблу тургрупу розташований неподалік перевал отримав назву "перевал Дятлова".

Раніше ми писали, що MARUV засвітилася на російському телебаченні. Співачка знялася у шоу "Вечірній Ургант".