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Маша Єфросиніна з чоловіком потролили Кухар зі Стояновим: балерина відреагувала на пародію

Автор: Lite

Маша Еросинина "дала життя" новій авторській рубриці, в якій вона тролить українських зірок, які відпочивають взимку в теплих краях. Ведуча копіює яскраві фото і відео селебрітіз з відпочинку і повторює їх в українських умовах. "Жертвами" гуморної ведучої стали Оля Полякова, Дмитро Монатік і Настя Каменських. Цього разу вибір припав на Катерину Кухар з чоловіком Олександром Стояновим.

На своїй сторінці в Instagram Маша разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим спробувала повторити ефектну підтримку подружжя артистів балету... на льоду. Подружжя тепло одягнене по погоді. Але це не заважає їм "відточувати" рухи. Кумедне відео складається з кадрів марних спроб відтворити видовищну позу. У підсумку, ведуча "тримає" на долоні чоловіка.

"Стабільно #завистьнемое", – залишила підпис під роликом Маша.

Катерина оцінила пародію теледіви і поділилася про неї своєю думкою: "Гумор по життю — наше все".

Підписники ведучої оцінили її гумор і повідомили в коментарях, що пародія навіть перевершила оригінал.

  • Шедеврально!
  • Суперські! Рубрика для настрою
  • Те відчуття, коли Пародія перевершила оригінал
  • Супер! Дуже смішно, клас!
  • Маша, ви прекрасна
  • Це геніально
  • Маша, ну ви з чоловіком просто супер
  • Як це смішно

В Stories Маша показала "за лаштунками" зі зйомок свого кумедного пародійного відео.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим ретельно готувалися до пародії (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На одному з кадрів чоловік Тимур несе її на руках до озера.

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Новини України Маша ЄфросинінаКатерина КухарАлександр Стоянов