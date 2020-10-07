Маша Єфросиніна стурбувала мережу зовнішнім виглядом: вона дала вичерпну відповідь

Ведуча заговорила про харчування при коронавирусі

Маша Єфросиніна зараз проходить комплексну програму детоксикації організму, заради чого поїхала з міста на спеціалізований медичний курорт в заміський комплекс неподалік від Львова. Вона зізнається, що періодично влаштовує "генеральну чистку" організму, і такий підхід допомагає їй не тільки оздоровитися, але і виглядати молодше. Марія записала і опублікувала в Instagram відео для всіх, кого хвилює питання детоксу, а серед її прихильників було чимало тих, хто виявив жвавий інтерес до теми.

Телеведуча порівняла організм з улюбленою кухнею, на якій панує цілковитий безлад. Прибирання забирає багато енергії, вимагає докласти чимало зусиль, але результат того вартий.

"Наш організм забруднюється набагато частіше, ніж Вам здається. Інтоксикація відбувається практично в кожен момент: екологія, повітря, вихлопи авто, будь-яка викурена поруч з Вами цигарка, дезинфікуючі та миючі засоби, все, що ми кладемо в себе, не думаючи, - неправильне харчування, все це потужно приправляється стресом", - пояснила Маша.

Маша Єфросиніна проходить комплексний детокс організму (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча зазначила, що багато хто ставить їй запитання щодо зовнішнього вигляду. "Мені написала одна з підписниць: "Ви виглядаєте так, ніби поїхали лікуватися від алкогольної залежності", - зі сміхом згадала Маша. Вона уточнила, що під час активної чищення організму він позбавляється від шлаків і токсинів, що відображається і на зовнішньому вигляді.

Маша також описала, в чому полягає детоксикація. За словами Марії, токсини можуть вийти з організму кількома шляхами: природно і через шкіру, всі залози. Для цього, в першу чергу, змінюється раціон.

"Ви прибуваєте на дуже лояльному харчуванні: овочі, клітковина, трохи білка. Все для того, щоб організм почав очищатися. Вилучають каву, всі напої, які змушують нервувати і збуджуватись", - пояснила ведуча, і уточнила, що новачкам краще влаштовувати "генеральне прибирання організму" під наглядом фахівців.

У підписі до відео Маша поговорила на актуальну в період карантину тему – боротьба з коронавірусом.

"Інсайт від лікарів, яким я довіряю: хворим коронавірусом настійно рекомендують "полегшити свій раціон. Не хочете їсти, не їжте - головне, пийте багато! І приберіть всю важку (жирну, копчену, смажену, консервовану їжу). Ось стіл номер п'ять пам'ятаєте? Ось харчуйтеся так, дієтично. Вірус - це сильний стрес для організму, не посилюйте його паршивою їжею. Організму так легше буде справлятися", - дала вона слушну порада для тих, хто бореться з інфекцією.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла про своє ставлення до пластики.

До речі, Маша Єфросиніна зробила чесное зізнання про дитинство.