RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з дітьми

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Маша Єфросиніна 1 червня, в День захисту дітей, поділилася чуттєвим фото зі своїми сином і дочкою.

Рідкісний кадр з обома дітьми разом зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому знімку Єфросиніна відображена з 7-річним сином Олександром і 18-річною дочкою Наною. Відзначимо, що дівчинка дуже рідко з'являється в стрічці своєї зіркової мами, так як не любить публічності. Також в кадрі є і їх собака, яку сімейство забрало з собою.

Маша Єфросиніна зворушила кадром з дітьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша, яка разом з дітьми перебуває в Німеччині, присвятила зворушливі слова українським мамам.

"Цього року значення слів "захист дітей" набуло для кожної української матері нового змісту: сповненого страху та відчайдушної сили… Допоки триває війна, кожна з нас живе захистом своїх дітей, приймає всі рішення та діє задля тих, хто, як жорстоко показала війна - є найбеззахиснішими створіннями", - написала ведуча.

Відзначимо, що перший місяць війни Єфросиніна залишалася вдома разом з чоловіком і дітьми, а в кінці березня вирішила виїхати з сином і донькою за кордон.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про розлуку з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Ведуча поїхала за кордон з дітьми, рятуючись від війни.

Також Єфросиніна розповідала, як Кіркоров клянчив ролі у Володимира Зеленського.

Читайте LITE в Google News
Маша Єфросиніна