Маша Єфросиніна розплакалася на очах у фанатів через дочку

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна розплакалася після питання дописувачки про те, як навчається її донька Нана. Дівчина відлетіла на навчання в Канаду і Єфросиніній важко від того, що не бачить поруч свою дитину.

Під час відповіді на це питання в Instagram-stories Маша розплакалася і сказала, що їй дуже важко і вона нічого не може з цим вдіяти.

"Два дні мені здається, що я вмираю. Нічого не можу з собою зробити. Втім, це життя", - заявила телеведуча.

Скріншот з Instagram

Фолловери відразу ж підтримали Єфросиніну теплими словами. Вони написали, що ми повинні відпускати своїх дітей від себе, і головне не хвилюватися, тому що все буде добре.

Крім того, користувачі мережі зазначили, що в сучасному світі є різні способи комунікації на відстані, включаючи спілкування по відеозв'язку.

Нагадаємо, Єфросиніна розповіла, що захворіла на коронавірус перед Новим Роком. За її словами, вона відчувала себе досить "непогано", але хвороба зруйнувала всі численні плани в кінці року. При цьому вона підкреслила, що інші члени сім'ї здорові.

Раніше Маша Єфросиніна зачарувала щасливим сімейним відео підготовки до свят. Телеведуча показала, як щасливе сімейство наряджає ялинку і весело, зі смаком проводить час.