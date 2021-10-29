Маша Єфросиніна блиснула фігурою і поскаржилася на невдалу романтику з чоловіком на Мальдівах

Так, Маша позувала на березі океану на білосніжному пісочку в яскраво-жовтому купальнику з високою талією, білому капелюшку і сонцезахисних окулярах. Вона йде по пляжу, щасливо посміхаючись і демонструючи підтягнуті форми і довгі стрункі ноги.

"Ось і приспів плямистий загар", - підписала знімок теледіва.

Маша Єфросиніна похвалилася стрункою фігурою на відпочинку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також Єфросиніна поділилася романтичними кадрами в обнімку з чоловіком на тлі барвистих острівних пейзажів. Як зазначила зірка, фото були зроблені їхнім сином, проте він же став причиною того, що запланована романтика і легкість у пари не вдалася.

Так, Маша і Тимур надихнулися літньою парою, яка сидить поруч з ними.

"З нами поруч в ресторані щодня сидить незвичайна пара - їм, схоже, сильно по багато років - у нас таких називають літніми... але цих двох язик не повертається так назвати: вони тримаються за руки, весь час сміються і випивають щовечора по пляшці крижаного шампанського. Вона не фарбує волосся, при цьому весь час в мейку і мило так, дуже заливисто сміється з кожного його жарту. Він гладить її по руці і посміхається нам світлою і безтурботною посмішкою щоразу, коли ми зустрічаємося очима", - розповіла ведуча.

Вони з чоловіком вирішили теж бути такою закоханою парочкою, проте щось пішло не так.

"Ми з Тимуром вирішили, що теж хочемо бути такими легкими. Вирішили зробити до цього перший крок, як Саня розбив склянку з соком, впустив тарілку і забруднився соусом з страви, яку ми чекали годину. Так і бути, подумали ми, почнемо бути легкими з завтрашнього дня", - з гумором зазначила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна показала романтичні кадри з чоловіком на Мальдівах (фото: instagram.com/mashaefrosinina)