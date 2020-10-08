Маша Гойя вразила зізнанням про стосунки з екс-чоловіком Лорак: вже нема чого приховувати

Маша Гойя відверто розповіла про свої стосунки з відомим продюсером Юрієм Фальосою, колишнім чоловіком Ані Лорак. Українська співачка також розкрила деталі їхнього роману, але при цьому розвінчала міф про заміжжя, про що раніше так наполегливо "трубили" у ЗМІ.

Артистка зізналася, що союз із Фальосою був їй вигідний, оскільки міг принести справжню славу, як це сталося з популярними співачка Ані Лорак і Мікою Ньютон. Але зараз Марія розповіла в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ", що "вже перегорнула сторінку і почала з чистого аркуша".

Як зазначила 31-річна Гойя (справжнє ім'я - Марія Шаповалова), приїхала з Кривого Рогу до Києва і вступила до музичного училища ім. Глієра вона потай від батьків - їм сказала, що просто поїхала до столиці відпочивати. Дівчина знімала квартиру і жила зі Світланою Тарабаровою і навіть з Максом Барських.

Зустріч із Фальосою сталася випадково - піти до нього на прослуховування їй порадила саме Тарабарова.

Продюсер, який на той момент відчував труднощі через розрив зі своєю підопічною Мікою Ньютон і судових тяжб, відразу ж вирішив працювати з Марією.

"У нього було ім'я - він відомий продюсер. Дуже чудова людина. Він фахівець своєї справи", - поділилася співачка своїми враженнями про Фальосу, який старший за неї майже на 30 років.

Через деякий час вони записали хіти та зняли кліп. У 2011 році Гойя пішла на "Фабрику зірок 4", де посіла лише 15-е місце, а ще через рік поїхала на російський проект "Голос", де з українською народною піснею увійшла до фіналу.

Артистка каже, що після цього у неї почався успіх. Паралельно в пресі активно поширювалися повідомлення про їх з Фальосою роман та навіть весілля. Самі ж вони фактично "підігравали" таким чуткам.

Тільки зараз Маша зазначила, що вже нема чого приховувати, і зізналася - насправді у шлюбі з продюсером ніколи не була.

Маша Гойя та Юрій Фальоса (фото: viva.ua)

"Я не була заміжня, тобто у нас не було тих стосунків, які були піднесені в засобах масової інформації. І я вважаю, на сьогодні це неправильно позначилося на моїй кар'єрі. Тому що основний удар повинен бути на музику, а не на стосунки з продюсером", - розповіла вона.

При цьому співачка наголосила, що романтичних почуттів до Фальоси не відчувала, але розуміла, що він її кохав. Така гра на публіку тривала до осені 2015 року, коли "чоловік та дружина" оголосили, що розлучаються через зраду Гойї з впливовим китайцем.

Зараз Марія запевнила, що сварка з продюсером сталася з іншої причини - через фінансові питання.

Відео: Маша Гойя висловилася про роман з Юрієм Фальосою і розвіяла міфи про їхнє весілля

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