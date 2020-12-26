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Маша Полякова похвалилася рідкісним фото з татом: яскраві і дуже красиві

Новость на русском → Київ, Субота 26 грудня 2020 15:59
Маша Полякова похвалилася рідкісним фото з татом: яскраві і дуже красиві Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Володимир Костирін

Оля Полякова порадувала шанувальників чудесним сімейним фото з дочками Машею та Алісою біля святкової ялинки й зазначила, що різдвяно-новорічний знімок зробив її чоловік Вадим. Однак старша донька зіркової мами перехопила естафету і вирішила доповнити картину, показавши всю родину разом.

15-річна Маша опублікувала святкове гарне фото з мамою, татом і 9-річною сестричкою у своєму Instagram.

Обидві дівчинки обіймають домашніх улюбленців - кішку та собаку. А їх батько - бізнесмен Вадим - огорнув у обіймах всю сім'ю.

Треба сказати, що чоловік Полякової дуже рідко з'являється в кадрах у соцмережах своєї знаменитої дружини, а також старшої доньки, яка по популярності серед фоловерів вже наздоганяє маму.

Тому цей яскравий і добрий знімок став для шанувальників особливо цінним та приємним.

Маша Полякова похвалилася рідкісним фото з татом: яскраві і дуже красиві

Оля Полякова з дочками Машею та Алісою і чоловіком Вадимом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

У мережі розхвалюють сімейство і бажають всім щасливих свят. Деякі фани також зауважують, що татові дуже пощастило з такими чудовими талановитими красунями.

  • Гарна сім'я
  • Ви шикарні
  • Дякую за фото з татком, ви прекрасні та гарні, щастя вам і здоров'я на многії літа. З прийдешніми Новим роком та Різдвом Христовим
  • Молодша - батько.
  • Гарненькі
  • Як татові пощастило з такими дівчатками
  • Кльові
  • Нарешті ваш тато
  • Ви такі милі

Раніше повідомлялося, що дочка Полякової висловилася про скандали із зірковою мамою і зізналося, що її сильно допікає.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Оля Полякова новости шоу-бизнеса Маша Полякова
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