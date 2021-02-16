Машина, мотоцикл і фотосет топлес: MARUV похвалилася вражаючими подарунками до ювілею

MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати публіку сміливими і провокаційними нарядами і фотосесіями. Її давно охрестили «королевою латексу», а пікантні образи не залишаються непоміченими – хтось їх несамовито критикує, інші ж вважають верхом сексуальності. І ось, 15 лютого Ганна відсвяткувала свій 30-й день народження і з такої нагоди подарувала сама собі спекотний фотосет топлес.

В Instagram співачки з'явилися чорни-білі кадри, на яких вона позує у прозорому топі зі шнурівкою, під вбранням чітко видно оголені груди артистки.

Також по знімках стає ясно, що низ сексапільного комплекту мереживний. Ганна доповнила образ прозорими довгими рукавичками і одягла темні окуляри круглої форми.

"Мені сьогодні 30 років. Можу собі дозволити. Happy birthday to me, B*tch!" - підписала зухвалі фото зірка.

MARUV показала гарячий фотосет (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники почали вітати співачку з юилемм і залишати для неї компліменти та побажання

Королева латексу

Ти така красуня, в свої 30 виглядаєш на 16

Вічно молода MARUV

З днем народження, красунечка-нереалка!

Ти Богиня

Неймовірна

Очманіти, Maruv, ти шикарна

Співачка розповіла про вражаючий подарунок від власного чоловіка, який їй влаштував вечірку-сюрприз в стилі Гаррі Поттера і покликав її близьких та друзів зі всіх куточків України. Артистку чекали ще два не менш вражаючих подарунка – авто і мотоцикл, про який вона давно мріяла.

"Влітку ловіть мене на дорогах. Але я акуратний і дуже відповідальний водій", - запевнила вона.

MARUV показала щедрий подарунок від чоловіка (фото: instagram.com/maruvofficial)

У сторіз одна з подруг і за сумісництвом танцівниця з шоу-балету MARUV показала вражаючі кадри з веселої вечірки співачки. На одному з них та сидить на мотоциклі в картатій червоно-чорній міні-спідниці та шкірянці. Гостя показала косуху ближче – на спині красувався напис "wild pussy" (дика кицька).

MARUV влаштувала зухвалий фотосет на день народження (фото: instagram.com/aminatamerlanova)