Ані Лорак і MARUV в Москві ощасливили Кіркорова: ситі і задоволені
Українські співачки Ані Лорак і MARUV, які відомі своїми проросійськими поглядами, дарма часу в Москві не втрачають. У вільний від виступів час вони відпочивають з зірками російського шоу-бізнесу. Наприклад, з Філіпом Кіркоровим.
Про це сам виконавець сповістив шанувальників на своїй сторінці в Instagram.
Філіп Кіркоров назвав українських красунь "made in Ukraine" і показав спільний кадр з ними.
"Мене завжди оточують найталановитіші, найкрасивіші люди. І зустрічаємося ми в найкращих місцях. І їмо найсмачнішу їжу. І настрій у нас класний. Бути щасливим - це так заразливо!" - підписав фото поп-музикант.
Філіп Кіркоров показав спільне фото з Ані Лорак і MARUV (фото: instagram.com/fkirkorov)
До речі, компанію співачкам з України склали композитор Дімітріс Контопулос і відомий бізнесмен з Греції Іліас Кокотос.
В коментарях шанувальники Філіпа не залишили без уваги веселу компанію і відреагували на знімок. Багато підписників відзначили, що Ані Лорак дуже змінилася і запідозрили її в пластичних операціях. Люди вважають, що їй це не до лиця.
- Лорак стає схожою на Успенську.
- У Лорак та Успенської один пластичний хірург!.
- Знайшов чим похвалитися і їмо найсмачнішу їжу, ви ж бідні.
- Лорак операцій дуже багато, пластики!!!
- Ситі й задоволені.
- Ані Лорак, навіщо так спотворювати себе! Така гарна була, а зараз і не пізнати навіть.
Як ми писали раніше, екс-продюсер ані Лорак згадав про їх 12-річних романтичних стосунках і назвав її дівчинкою в 40 років.