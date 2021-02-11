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Ані Лорак і MARUV в Москві ощасливили Кіркорова: ситі і задоволені

Новость на русском → Москва, Четвер 11 лютого 2021 10:52
Ані Лорак і MARUV в Москві ощасливили Кіркорова: ситі і задоволені Ані Лорак і MARUV провели день з Кіркоровим (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські співачки Ані Лорак і MARUV, які відомі своїми проросійськими поглядами, дарма часу в Москві не втрачають. У вільний від виступів час вони відпочивають з зірками російського шоу-бізнесу. Наприклад, з Філіпом Кіркоровим.

Про це сам виконавець сповістив шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

Філіп Кіркоров назвав українських красунь "made in Ukraine" і показав спільний кадр з ними.

"Мене завжди оточують найталановитіші, найкрасивіші люди. І зустрічаємося ми в найкращих місцях. І їмо найсмачнішу їжу. І настрій у нас класний. Бути щасливим - це так заразливо!" - підписав фото поп-музикант.

Ані Лорак і MARUV в Москві ощасливили Кіркорова: ситі і задоволеніАні Лорак і MARUV в Москві ощасливили Кіркорова: ситі і задоволеніФіліп Кіркоров показав спільне фото з Ані Лорак і MARUV (фото: instagram.com/fkirkorov)

До речі, компанію співачкам з України склали композитор Дімітріс Контопулос і відомий бізнесмен з Греції Іліас Кокотос.

В коментарях шанувальники Філіпа не залишили без уваги веселу компанію і відреагували на знімок. Багато підписників відзначили, що Ані Лорак дуже змінилася і запідозрили її в пластичних операціях. Люди вважають, що їй це не до лиця.

  • Лорак стає схожою на Успенську.
  • У Лорак та Успенської один пластичний хірург!.
  • Знайшов чим похвалитися і їмо найсмачнішу їжу, ви ж бідні.
  • Лорак операцій дуже багато, пластики!!!
  • Ситі й задоволені.
  • Ані Лорак, навіщо так спотворювати себе! Така гарна була, а зараз і не пізнати навіть.

Як ми писали раніше, екс-продюсер ані Лорак згадав про їх 12-річних романтичних стосунках і назвав її дівчинкою в 40 років.

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