Я не Матвієнко і не Повалій! Оля Полякова відповіла на критику виступів на Дні Незалежності

Так, на гранд-концерті "З днем народження, Україно!", організованому каналом "Україна", Оля заспівала попурі зі своїх хітів:" Королева ночі"," Лед тронулся","Бывший", "Эй, секундочку!", "Шлепки". Її тут же наздогнало невдоволення мережевих критиків, які заявили, що їм приївся репертуар артистки, і вони хочуть слухати пісні зі змістом.

Оля задовольнила бажання публіки, і на першій церемонії нагородження премії "Національна легенда України" заспівала пісню легендарного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського "Віват, король!", яку присвятила Олегу Блохіну. Але тут активізувалася армія незадоволених - Полякову порівняли з першою виконавицею композиції Тамарою Гвердцителі.

"А нічого страшного, що я співала на октаву вище, ніж всі високі ноти Тамари? Наступний залізний аргумент: "Чому мовою агресора? Коли буде хоч одна українська пісня?" Я завжди слухаю вас, тому на НСК "Олімпійський" я співала "Білу птаху". Ну то що? І тут знайшлися незадоволені!" - обурилася співачка.

До слова, на сцену вона вийшла в незвичайному ексклюзивному вбранні з пір'я, створеному Андре Таном, який, за задумом, максимально передавав зміст і посил пісні.

Олю розкритикували за виконання ніжної ліричної української композиції. "Спаплюжила пісню, її треба було шепотіти як Ніна Матвієнко, як Таїсія Повалій". Ну, по-перше, я не Матвієнко, і не Повалій. І свій біль я переживаю по-іншому - з горла, кричачи. Незадоволених завжди буде багато, щоб вам не давали!"- резюмувала артистка і пораділа тому, що хороших і схвальних коментарів було набагато більше.

У коментарях підписники підтримали позицію Полякової і зазначили, що вона гідно відповіла незадоволеним, а також порадили не звертати уваги на випади на свою адресу.