Мрію народити сина: Полякова зробила дивну заяву про свої яйцеклітини

Оля Полякова розповіла, що мріє про поповнення в родині

Українська співачка Оля Полякова заявила, що мріє про сина і навіть вже заморозила свої яйцеклітини.

Таке несподіване зізнання зробила "королева ночі" на шоу "Хто зверху?", що виходить на Новому каналі. Там вона зустрілася в баттлі з Сергієм Бабкіним. За правилами один учасник має розповісти іншому історію про себе, а другий вгадує - правда це чи брехня.

"У тебе, Сергій, троє дітей. Я теж хочу трьох, адже зараз у мене є дві дочки. Мрію народити сина. Але я дуже зайнята, і мені нема коли це зробити. І не тільки виносити, але навіть "зробити" його. Тому, щоб народити здорового сина своєму чоловіку, я заморозила яйцеклітини", - заінтригувала Полякова.

Сергій Бабкін задумався, але кінець кінцем вирішив, що історія правдива. Співачці він повірив, але даремно. З одного боку це виявилося брехнею, але з іншого - не до кінця.

Сергій Бабкін та Оля Полякова (фото: Новий канал)

Полякова зізналася, що і правда мріяла про це.

"Але я дійсно мріяла про це. Тому планую зробити в цьому році", - зізналася "королева ночі".

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова потрапила в гучний скандал зі спільним концертом з Філіпом Кіркоровим у Дубаї. Співачка вперше відреагувала на хвилю обурення, заявивши, що хоче миру, а виступати буде, де хоче і з ким хоче.