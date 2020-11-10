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Меган Маркл знову вагітна і їде від принца Гаррі: перші подробиці

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 09:47
Меган Маркл знову вагітна і їде від принца Гаррі: перші подробиці Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: flickr)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл посварилася з принцом Гаррі через вибори у США

Меган Маркл вагітна вдруге і має намір поїхати від принца Гаррі після сварки. Західні ЗМІ пишуть, що невістка Єлизавети II вирішила деякий час пожити відокремлено в іншій країні. Дружина Гаррі нібито віддала перевагу сонячній Мексиці.

Згідно з даними мексиканського журналу Elle, Меган збирається деякий час відокремлено пожити в Мексиці. І вона відправиться туди без чоловіка. Подружжя нібито посварилися напередодні виборів президента США.

Джерело, близьке до пари, говорить, що Маркл збиралася зробити ряд публічних заяв після того, як вони з Гаррі закликали американців йти на вибори.

Але втручання впливової пари в політичний процес викликало обурення в суспільстві. Гаррі відмовився далі брати в цьому участь, але Меган це дуже розлютило.

За даними видання Меган планує поїздку на мексиканський курорт Лос-Кабос. Чоловік залишиться вдома в Лос-Анджелесі, а з ким буде їх півторарічний первісток Арчі поки невідомо.

"Гаррі не може поїхати за Меган через проблеми з документами та у зв'язку з питаннями безпеки, але друзі сподіваються, що за той час, що подружжя проведе в розлуці, принц отримає можливість заново оцінити, чи була його відмова від життя як високопоставленого члена королівської сім'ї хорошим рішенням", - повідомляє джерело.

Подейкують, що Гаррі все частіше приходить до висновку, що рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків і переїзд в США були помилкою.

Раніше з'явилася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі погодилися знятися в реаліті-шоу, яке покаже їх життя зсередини.

Також ми писали, що бабуся принца Гаррі королева Єлизавета II готується до передачі престолу. Стало відомо, коли це відбудеться, і хто стане наступним британським монархом.

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