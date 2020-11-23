ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок, Ксенія Мішина розповіла про свою любов: головні скандали тижня

Новость на русском → Понеділок 23 листопада 2020 13:14
Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок, Ксенія Мішина розповіла про свою любов: головні скандали тижня Ксенія Мішина, Меган Маркл і принц Гаррі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Зірки підготували нове зведення скандальних новин

Новий тиждень - нові скандали. Хто цього разу затіяв гучні розбирання, зробив несподівані заяви і відзначиться іншими інтригуючими вчинками, читайте нижче.

Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок

Сімейне гніздечко Меган Маркл і принца Гаррі - особняк Фрогмор-хаус - широко обговорювалася в пресі. Виїхавши з Кенсінгтонського палацу, герцоги Сассекскі затіяли там дорогий ремонт і довели будинок практично до досконалості. Не дивно, що після переїзду подружжя такий ласий шматочок не міг залишитися без діла. Королева Єлизавета II вже знайшла нових мешканців для особняка. Так, вона заселила в розкішний будинок свою вагітну онуку - 30-річну принцесу Євгенію та її чоловіка Джека Бруксбенка. Як повідомляють джерела, речі Меган і Гаррі з котеджу вивезли прямо серед ночі два тижні тому і відправили в Каліфорнії.

Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок, Ксенія Мішина розповіла про свою любов: головні скандали тижняМеган Маркл і принц Гаррі залишилися без свого особняка (фото: instagram.com/sussexroyal)

Мішина Ксенія розповіла про справжню любов

Учасниця проекту "Холостячка" Мішина Ксенія - дівчина непроста. Поки за її серце б'ється відразу кілька кавалерів, вона інтригує фанатів розповідями про справжню любов. Так, у своєму блозі днями актриса розповіла про те, що для неї означає це почуття, і що вона шукає в своєму обранцеві. "...Я точно знаю, що якщо хочеш отримати кохання, потрібно спочатку його віддати. Потрібно побачити, що потрібно твоєму партнерові, розпізнати його мову кохання. Любити в ньому все за те, що він є. Приймати і поважати, цінувати і не намагатися переробити. Спиратися не на сьогохвилинний стан, а на свій вибір. Кожен день робити вибір на користь любові", - поділилася Мішина.

Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок, Ксенія Мішина розповіла про свою любов: головні скандали тижняМішина Ксенія розповіла про свою любов (фото: instagram.com/misha.k.ua)

У Олега Винника знайшовся дорослий син

Солодкоголосий улюбленець української публіки Олег Винник завжди потайний, коли справа стосується особистого життя. Передбачається, що артист одружений на Таїсії Сватко. А тепер в мережу потрапили фото дорослого сина співака. Принаймні, всі факти говорять про те, що хлопець дійсно спадкоємець Винника. 16-річний юнак по імені Юліан живе в Німеччині, де довго жив і сам Олег. Хлопець професійно займається плаванням і навіть досяг у цьому неабияких висот. Варто зазначити, що ця інформація не підтверджена офіційно.

Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок, Ксенія Мішина розповіла про свою любов: головні скандали тижняОлег Винник не зміг приховати сина (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Остапчук знову поскандалив з екс-дружиною

Володимир Остапчук ніяк не може остаточно налагодити стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко. Причиною скандалів в основному стають діти колишнього подружжя. Олена знову заявила, що шоумен дає мізерно малі суми на них. Після чого Остапчук почав доводити протилежне за допомогою скріншотів в своєму блозі. Ведучий проекту "Маска" також зізнався, що давав Олені понад 40000 грн на поїздку на море. Але на курорт Войченко так і не поїхала, також як і не пустила дітей відпочивати з батьком. "Олена! Помста, шантаж і маніпуляція - це не кращі способи. Їм потрібні тільки рейтинги. Вони хочуть копатися в цьому бруді, вони хочуть розбирати наше життя. Не живи моїм життям, живи своїм. Ти живеш синдромом жертви", - підсумував Остапчук своє звернення до колишньої дружини.

Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок, Ксенія Мішина розповіла про свою любов: головні скандали тижняВолодимир знову поскандалив з колишньою дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Як ми раніше писали, Володимир Остапчук знайшов оригінальний спосіб порозумітися з хейтерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Меган Маркл принц Гаррі Володимир Остапчук Ксения Мишина Олег Винник
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося
Олександр Білоусфінансовий редактор Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося