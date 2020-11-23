Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок, Ксенія Мішина розповіла про свою любов: головні скандали тижня

Зірки підготували нове зведення скандальних новин

Новий тиждень - нові скандали. Хто цього разу затіяв гучні розбирання, зробив несподівані заяви і відзначиться іншими інтригуючими вчинками, читайте нижче.

Меган Маркл і принц Гаррі втратили будинок

Сімейне гніздечко Меган Маркл і принца Гаррі - особняк Фрогмор-хаус - широко обговорювалася в пресі. Виїхавши з Кенсінгтонського палацу, герцоги Сассекскі затіяли там дорогий ремонт і довели будинок практично до досконалості. Не дивно, що після переїзду подружжя такий ласий шматочок не міг залишитися без діла. Королева Єлизавета II вже знайшла нових мешканців для особняка. Так, вона заселила в розкішний будинок свою вагітну онуку - 30-річну принцесу Євгенію та її чоловіка Джека Бруксбенка. Як повідомляють джерела, речі Меган і Гаррі з котеджу вивезли прямо серед ночі два тижні тому і відправили в Каліфорнії.

Меган Маркл і принц Гаррі залишилися без свого особняка (фото: instagram.com/sussexroyal)

Мішина Ксенія розповіла про справжню любов

Учасниця проекту "Холостячка" Мішина Ксенія - дівчина непроста. Поки за її серце б'ється відразу кілька кавалерів, вона інтригує фанатів розповідями про справжню любов. Так, у своєму блозі днями актриса розповіла про те, що для неї означає це почуття, і що вона шукає в своєму обранцеві. "...Я точно знаю, що якщо хочеш отримати кохання, потрібно спочатку його віддати. Потрібно побачити, що потрібно твоєму партнерові, розпізнати його мову кохання. Любити в ньому все за те, що він є. Приймати і поважати, цінувати і не намагатися переробити. Спиратися не на сьогохвилинний стан, а на свій вибір. Кожен день робити вибір на користь любові", - поділилася Мішина.

Мішина Ксенія розповіла про свою любов (фото: instagram.com/misha.k.ua)

У Олега Винника знайшовся дорослий син

Солодкоголосий улюбленець української публіки Олег Винник завжди потайний, коли справа стосується особистого життя. Передбачається, що артист одружений на Таїсії Сватко. А тепер в мережу потрапили фото дорослого сина співака. Принаймні, всі факти говорять про те, що хлопець дійсно спадкоємець Винника. 16-річний юнак по імені Юліан живе в Німеччині, де довго жив і сам Олег. Хлопець професійно займається плаванням і навіть досяг у цьому неабияких висот. Варто зазначити, що ця інформація не підтверджена офіційно.

Олег Винник не зміг приховати сина (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Остапчук знову поскандалив з екс-дружиною

Володимир Остапчук ніяк не може остаточно налагодити стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко. Причиною скандалів в основному стають діти колишнього подружжя. Олена знову заявила, що шоумен дає мізерно малі суми на них. Після чого Остапчук почав доводити протилежне за допомогою скріншотів в своєму блозі. Ведучий проекту "Маска" також зізнався, що давав Олені понад 40000 грн на поїздку на море. Але на курорт Войченко так і не поїхала, також як і не пустила дітей відпочивати з батьком. "Олена! Помста, шантаж і маніпуляція - це не кращі способи. Їм потрібні тільки рейтинги. Вони хочуть копатися в цьому бруді, вони хочуть розбирати наше життя. Не живи моїм життям, живи своїм. Ти живеш синдромом жертви", - підсумував Остапчук своє звернення до колишньої дружини.

Володимир знову поскандалив з колишньою дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Як ми раніше писали, Володимир Остапчук знайшов оригінальний спосіб порозумітися з хейтерами.