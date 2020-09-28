Меган Маркл і принц Гаррі покажуть своє життя в реаліті-шоу: де його побачити

Меган Маркл і принц Гаррі прийняли рішення взяти участь у шоу про своє життя

Меган Маркл і принц Гаррі погодилися знятися в реаліті-шоу, яке покаже їхнє життя зсередини. Вони вже підписали договір зі стрімінговим сервісом Netflix. Згідно з даними західних ЗМІ, за життям Меган і Гаррі будуть стежити камери протягом трьох місяців.

Джерело стверджує, що шоу буде "зроблено зі смаком", пише The Sun. В основному, камери будуть висвітлювати благодійну роботу онука і невістки королеви Єлизавети II.

Повідомляється, що Меган хотіла б показати глядачам, яка вона є "справжня", віддана своїй роботі і вчинкам на благо людей.

Цікаво, що редактор британського журналу Majesty Інгрід Сьюард вже назвала дії пари "досить лицемірними". Адже метою їхнього переїзду в США нібито було те, що вони втомилися від публічності.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Крім того, у Британії зараз все голосніше стали звучати заклики забрати у Меган і Гаррі титули. Адже після їхнього "втручання" у вибори в США постало питання про те, що вони порушили договір, укладений з королевою перед від'їздом. Згідно з ним Гаррі і Меган повинні були дотримуватися інтересів корони і жодним чином не паплюжити її.

Зараз в Букінгемському палаці намагаються всіма силами дистанціюватися від висловлювань Меган і Гаррі, вказуючи, що це їхні особисті судження.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть казково розбагатіти. Річ у тому, що за кожен виступ їм готові заплатити по мільйону доларів.