Меган Маркл і принц Гаррі страждають від жахливого запаху в своєму особняку

Будинок пари знаходиться в місті Монтесіто. Особняк розташований недалеко від заболоченої території розміром майже в 17 гектарів, на місці якої, власне, і розташовується заповідник. Неприємний же запах викликала застояна у водоймі вода.

Повідомляється також, що сморід проник в будинки їх знаменитих сусідів Опри Уінфрі, Кеті Перрі і Орландо Блума. А місцеві жителі порівнюють запах з "помиями, що гниють на сонці, від яких зводить шлунок".

Жителі Монтесіто не відкривають вікна своїх будинків і по можливості не виходять на вулицю, щоб не чути неприємний запах.

Меган Маркл і принц Гаррі переїхали в особняк у березні 2020 року. Вони заплатили за нерухомість близько 15 мільйонів доларів. Однак, як з'ясувалося пізніше, всього в 10 хвилинах їзди від будинку герцогів Сассекських розташувалася легальна фабрика канабісу. Запах від неї був настільки сильним, що місцеві жителі не раз скаржилися на виробництво.

Також ходять чутки, що подружжя в пошуку нового житла, що не дивно, враховуючи всі ці неприємні фактори.