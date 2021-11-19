У мене був дощ з діамантів: Полякова зробила зізнання про чоловіка і фінаснсовий крах

"У мене був дощ з "Біркінів", діамантів і будинків. Тому що я виходила за дуже заможнього чоловіка заміж і витрачала його гроші з задоволенням і талановито... Він фінансист і робив великі фінансові операції для великих бізнесів, це були величезні гроші, які можна було красиво витрачати", - розповіла артистка.

Оля рідко публікує фото з чоловіком Вадимом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Але коли в 2008-2009 році на український ринок вийшли великі банки, необхідність в послугах чоловіка-фінансиста у його клієнтів відплала - "бізнес схлопнувся, а іншого він не побудував".

"Замість того, щоб будувати бізнес, він вішав на мене бантики: знімав мені кліпи, записував дуети з московським виконавцями. Він думав, що це все назавжди. І я думала, що це все назавжди", - поділилася Оля.

Коли можливості вичерпалися, Оля і її чоловік сіли поговорити і обговорити план подальших дій. Тоді ж співачка запитала, чому чоловік ніколи не говорив їй про те, що у нього почалися проблеми з фінансами. "Ти так була щаслива, ти так красиво витрачала гроші, що я побоявся тебе зупинити", - отримала вона у відповідь.

Оля розповіла, як чоловік балував її (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ще кілька років подружжя жило на відкладені гроші, але коли і ця фінансова подушка вичерпалася, постало питання про звільнення персоналу, а співачка продовжувала "записувати пісні, які ніхто не чув і знімати кліпи, які ніхто не бачив". Кар'єра не приносила заробітків.

"Це було як опускання в холодну ванну. Це було жорстко! Я з міллонера зробила просто хорошу людину. Коли це сталося, було складно", - згадала співачка.

Подружжю довелося істотно урізат витрати, щоб оптимізувати їх.

"Це було неймовірним стусаном, тому що я пішла на телебачення. Я ходила скрізь і лізла в усі шоу, мені ніде не платили, але я працювала, щоб бути на виду, щоб мені 1000 доларів заплатили за якесь "бачення", - зазначила Оля.

Полякова прийняла рішення заробляти і взяти відповідальність за сім'ю, їй навіть в голову не прийшла думка залишити Вадима, адже він є для неї не просто чоловіком, а найближчим другом.