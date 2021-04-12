Мене переповнює щастя: Анастасія Приходько зізналася, чому приховувала третю вагітність

Співачка Анастасія Приходько деякий час тому народила третю дитину. При цьому свою вагітність вона тримала в суворій таємниці й зізналася, що знову стала мамою, лише після появи малюка на світ - це сталося в ефірі спецвипуску після фіналу шоу "Маска" , в якому артистка брала участь. Ніяких подробиць зірка поки що не розповідає, однак вона поділилася, чому вирішила приховувати все до останнього.

На своїй сторінці в Instagram Анастасія показала перше "вагітне" фото з округлим животиком і зізналася, що не хотіла хайповати на поповненні в родині.

На чорно-білому знімку 33-річна Приходько з'явилася топлес у шкірянці і трусиках. Розстебнута куртка дозволяє помилуватися на кругленький живіт співачки, а рукою вона робить непристойний жест.

Анастасія Приходько поділилася фото під час третьої вагітності (фото: instagram.com/prykhodko_official)

За словами артистки, вона хотіла як можна довше захистити малюка від зайвої уваги і не бажала піаритися на такій особистій події.

"Я не торгувала вагітністю. Це надто особисте. Я публічна людина, і по ідеї, - я давно повинна була пробігтися по всіх телеканалах і розповісти чудову новину і хайпануть на цьому. Але, ви ж мене знаєте, я не така! Я дуже бережу сімейні цінності. Мені дуже хотілося і хочеться якомога довше захистити маленького чоловічка від великого дорослого світу, тим більше, коли він був ще тільки у мене під серцем. Саме тому, моя третя вагітність була під сімома печатками і я вдячна команді @maskaukrainetv що зберегли цю новину як можна довше", - поділилася Анастасія.

Вона додала, що зараз дуже щаслива.

"Але тепер все стало відомо. І так, третя дитина це прекрасно. Мене переповнює щастя і я вся в мамських турботах", - зізналася багатодітна мама.

Стать і ім'я новонародженого артистка поки що тримає у секреті. Зате в розділі Сториз вона показала, як виглядає її фігура після третіх пологів. Приходько позувала перед дзеркалом у спортивній нижній білизні.

"Ну, в третій раз ще фігура нічого...але ще багато роботи!" - написала виконавиця.

Анастасія Приходько показала фігуру після третіх пологів (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Нагадаємо, Анастасія Приходько щаслива в шлюбі з чоловіком на ім'я Олександр. Пара одружилася в 2013 році, а в 2019 - обвінчалася. Подружжя виховує п'ятирічного сина Гордія. Від союзу з бізнесменом Нурі Кухілавою у співачки також є дочка Нанна, якій на початку квітня виповнилося 11 років.