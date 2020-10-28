Мене намагалися зістарити: Дікусар розповів, як його вигнали з "Танців з зірками"

Дмитро Дікусар розповів про "кухню" "Танців з зірками"

Дмитро Дікусар розповів, як вперше вийшов на паркет "Танців з зірками" і чому це далося йому не з першого разу. Хореограф також поділився одкровеннями зустрічі з Іриною Білик, з якою після проекту зав'язався жагучий роман.

Перший вихід на паркет для Дікусара відбувся ще 14 років тому у першому сезоні "Танців". Але він станцював лише на гала-концерті, а не як учасник конкурсу. Тоді Дмитрові був 21 рік, і його поставили в пару з Ольгою Сумською. Але незадовго до старту ефірів керівництво заявило, що не розуміє тандем 40-річної актриси і танцівника-молодика. Про це пишуть Факти.

"Продюсери намагалися зробити мене старше, я відростив борідку. Тим не менш за два тижні до першого ефіру мене просто виключили з проекту. Взяли іншого, більш дорослого танцюриста. Пам'ятаю, мене це тоді сильно зачепило", - розповів хореограф.

Ольга отримала тоді в партнери танцівника постарше - Ігоря Бондаренка. Але Дмитро все ж вийшов на паркет у парі з Сумської. На гала-концерті вони станцювали в образі Проні Прокопівни та Голохвастова.

Дмитро Дікусар та Ольга Сумська, 2006 рік

"Це був мій дебют на паркеті "Танців", і я тоді відчув справжній кайф, - поділився Дмитро і додав, що затаїв образу на керівництво телеканалу. - Я був так ображений, що навіть не прийшов на кастинг другого сезону. Мене впровадили проект на третьому ефірі, попросивши терміново замінити одного з танцюристів".

Після цього керівництво пішло на всі умови Дмитра. Його поставили в пару з Іриною Білик.

"Я відразу відчув, що Іра готова до танців. А потім дізнався, що з нею займався відомий хореограф Литвинов. Завдяки тому, що у Іри були вже навички, я просто став і зробив з неї пару рухів, розуміючи, що готовий впоратися з цим завданням легко", - розповідає хореограф.

Дмитро Дікусар та Ірина Білик, 2007 рік (колаж: bulvar.com.ua)

Нагадаємо, що роман української поп-діви і танцівника почався на паркеті "Танців з зірками" 2007. Білик старша за Дікусара на 15 років, але для пристрасного кохання це не стало перешкодою. Вони пробули разом до 2010 року, зігравши весілля в Ріо-де-Жанейро.

Раніше ми писали, які пари закрутили роман на паркеті "Танців з зірками". У деяких навіть потім народилися діти.

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