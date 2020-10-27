ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названі учасники-рекордсмени "Танців з зірками": такого не робив ще ніхто

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 14:12
Названі учасники-рекордсмени "Танців з зірками": такого не робив ще ніхто Танці з зірками 2020 (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

На "Танцях з зірками" з'явилися учасники, які набирали максимум балів найчастіше

"Танці з зірками", які стартували на українському телебаченні 30 серпня, вже на півдорозі до фіналу. З 14 пар залишилося тільки шість і боротьба дедалі запекліша. Але намітилися і рекордсмени - це пара Санти Дімопулос і Макса Леонова.

Їм вже двічі вдалося "потрапити в яблучко", набравши 40 балів у суддів. Крім того, екс-"ВІА Гра" з її партнером найчастіше очолювали турнірну таблицю.

А ось головній конкурентці Санти Надії Мейхер з партнером Кирилом Васюком вдалося набрати 40 з 40 можливих всього один раз. Інші учасники до цієї планки не дотягли.

Хто ж найчастіше потрапляв в топ своїми фантастичними номерами?

  • Санта Дімопулос і Макс Леонов - 4 рази
  • Надія Мейхер та Кирило Васюк - 2 рази
  • Юлія Саніна і Діма Жук - 2 рази
  • Сергій Мельник і Аделіна Делі - 1 раз

Пропонуємо подивитися на найкращі постановки танцівників, які вибили 40 балів. У випуску 25 жовтня до Санти Дімопулос і Макса Леонова приєднався Іраклі Макацарія. Вони запалили вогненним фламенко, викликавши захват суддів і глядачів.

Санта Дімопулос, Макс Леонов і Іраклі Макацарія, фламенко (відео: YouTube/Танці з зірками)

Запальне ча-ча-ча в ефірі від 11 жовтня принесло Санті і Максу чотири десятки від суддів.

Санта Дімопулос і Макс Леонов, ча-ча-ча (відео: YouTube/Танці з зірками)

Дивіться також самий пристрасний танго на проекті у виконанні Надії Мейхер і Кирила Васюка. Це поки що єдині 40 балів, які вибила друга екс-"ВІА Гра" проекту.

Надія Мейхер і Кирило Васюк, танго (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що після останнього ефіру шоу залишили Дар'я Петрожицька і її партнер Ігор Гелуненко. Актриса сама зважилася залишити проект після того, як її танець знову розкритикували. Але українці в соцмережах були розгнівані упередженістю суддів.

А ось Надія Мейхер поскаржилася, що її груди зменшилася після проекту "Танці з зірками".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Танцы со звездами
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
Олександр Білоусфінансовий редактор "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%