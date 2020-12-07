Вона не змінюється: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила красою і молодістю на новому фото

Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд завжди вважалася однією з найкрасивіших жінок планети. Бездоганної краси обличчя, струнке, але потужне і гнучке тіло, особливий шарм - ця бурхлива суміш зводила з розуму модельних агентів і шанувальників по всьому світу. І зараз, коли Кроуфорд виповнилося 54, ця краса нікуди не поділася. Що демонструє Сінді у своєму блозі регулярно.

Сінді показала фото Vanity Fair (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нові фото знаменитості були зроблені для іспанського Vanity Fair. Сінді приміряла на них вільного крою штани, а також накидку з яскравим принтом і довгим шлейфом. Незважаючи на те, що одяг повністю приховувала фігуру популярної моделі, від очей послідовувачів Сінді не могли сховатися її енергійність і пластичність. Вона кружляє посеред розкішної природи, насолоджуючись вітром і сонцем. "Вібрації вихідних", - написала Сінді. На фото їй зробили мінімальний макіяж, а тому шкіра просто сяє.

"Приголомшлива", "Вау", "Прекрасна", "Ми схвалюємо", "Чудові картинки", "Як завжди гарна", "Неймовірна", "Чарівна палітра неймовірної краси і шарму", "Прекрасна леді", "Як і раніше гарна", - засипали культову модель приємними коментарями.

Раніше ми писали, що Сінді Кроуфорд підкорила відвертими фото в купальнику.