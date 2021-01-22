Вона не змінюється: Сальма Хайек довела, що виглядає не гірше, ніж 30 років тому

Сальма Хайєк обожнює підкорювати мережу своїми гарячими фото. Останнім часом актриса особливо захопилася відвертими знімками в купальниках і пікантних вбраннях. Ще одна улюблене розвага спекотної актриси - показувати свої фото з молодості, на яких вона виглядає неймовірно спокусливо. Але головний акцент таких знімків на тому, що Сальма з роками нітрохи не втратила сексуальності. Прикладом тому і стало чергове подібне фото.

Сальма на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма позує на прем'єрі фільму "Дикий, дикий Вест". Одягнена вона в рожеве плаття з тугим корсетом і вишивкою на грудях. Доповнює образ знаменитості укладка з дрібними кучерями, легкий макіяж, з аксесуарів зірка вибрала великі сережки та браслети. Хайєк, якій на фото 22 роки, виглядає юною і неймовірно привабливою. Фанати ж відзначили не тільки її дивну зовнішність, але і те, що за 32 роки Сальма практично не змінилася.

"Чудова", "Я люблю тебе, Сальма", "Королева", "Мала", "Виглядаєш, як лялька", "Ти завжди була красивою", "Я люблю тебе, тому що ти кумедна, сексуальна, красива і дивовижна жінка", "Красива тоді і зараз", "Ти практично не змінилася", "Ти така неймовірно красива дама", - захоплюються фоловери. Яких, до речі, стало вже більше 17-ти мільйонів.

Раніше ми писали, що Сальма потрясла мережу своїми формами в бікіні.