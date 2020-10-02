Він міряє, як чоловік: Тіна Кароль розповіла про реакцію сина на її нового обранця

Українська поп-діва Тіна Кароль нещодавно зізналася, що вже відчуває себе готовою до нових відносин і навіть описала свого ідеального чоловіка. Крім того, співачка хотіла б завести другу дитину і мріє про дочку. Всі ці теми вона обговорює зі своїм 11-річним сином Веніаміном від шлюбу з покійним Євгеном Огіром.

Як зізналася зірка в програмі "Життя відомих людей", поки що хлопчик сприймає новини про можливу появу сестрички чи братика без особливого ентузіазму.

"Сестричку або взагалі дітей він поки що сприймає так: вони будуть брати його речі. Я думаю, ми доростемо до цього питання", — з посмішкою розповіла Тіна.

Вона додала, що син більш серйозно сприймає появу чоловіка в житті зіркової мами. А вона завжди готова його вислухати.

"А от чоловік... Тут вже є конкуренція. Ми піднімаємо цю тему, він або не бачить поки що людини, яка, на його думку і за відчуттями, була би сильнішою за нього. Хоч він і маленький, але міряє, як чоловік. Я дуже тонко дивлюся на ці речі і дозволяю йому висловлювати всі свої думки", — каже Кароль.

Артистка додала, що вже готова будувати нові відносини і знову закохатися.

"Я допускаю таку думку. Дуже складно зараз про це говорити. Треба закохатися, щоб реально це сталося. Я можу закохатися, так. Час покаже, чи зможу я. Я зараз така серйозна, розповідаю це, а потім — не зможу", — зізналася Тіна.

Нагадаємо, після смерті чоловіка Євгена Огіра від раку в 2013 році Тіна Кароль довго залишалася одна, вона зосередилася на вихованні сина і творчості. Співачка добудувала заміський будинок, який вони облаштовували з чоловіком.

Тіна Кароль намагається якомога більше часу проводити з сином Веніаміном (фото: facebook.com/tina.karol)

До речі, Тіні Кароль вже деякий час приписують роман з молдавським артистом Даном Баланом. Другий сезон поспіль на шоу "Голос країни" глядачі можуть спостерігати їх романтичні жести на адресу один одного. Крім того, зірки записали чуттєві спільні дуетні пісні, а телефонні розмови з Баланом увійшли в новий альбом Тіни "Знайти своїх".

Також ми писали, що Тіна Кароль зізналась, що мріє про народження дочки і навіть готова усиновити дитину.