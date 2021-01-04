Michelle Andrade здивувала пікантним зізнанням: я дівчина - мені можна (фото)

Нещодавно популярна українська співачка Michelle Andrade шокувала шанувальників відвертими світлинами для чоловічого глянцю.

Michelle Andrade для журналу XXL (фото: instagram.com/mishvirmish)

Щоправда, у інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" артистка зізналася, що тривалий час відмовлялась від подібних пропозицій, аж поки не змінила свого ставлення до цього.

"Я зрозуміла одну річ: я дівчина - мені можна! Жіноче тіло гарне і не варто його приховувати", - поділилась Michelle Andrade.

Більше того, рідні співачки - мама і бабуся - підтримали її сміливе рішення. Хоча і після такої фотосесії Мішель могла б відбиватись від іще більшої кількості прихильників. Та артистка і до цього на брак уваги не скаржилась.

"Мені пропонували квартири і машини. Це шанувальники, а ти так стоїш здивована і думаєш - краще я відмовлюсь. Тоді мені здавалось, що це якісь слизькі хлопці, тому не хотілось нічого приймати від них", - розповіла 24-річна співачка.

Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

А загалом, зірка з обережністю ставиться до розмов про особисте життя. У 2017 році Michelle Andrade розійшлася зі своїм хлопцем - співаком Нікітою Ломакіним. Пара була разом п'ять років. Проте про цей роман поп-зірка болівійського походження обмовилася лише у 2018-му. І це єдині стосунки, про які співачка розповіла.

Проте нещодавно стало відомо про те, що є хлопець, який їй подобається. А от хто він і які між ними стосунки - поки лишається загадкою.

Раніше Michelle Andrade поділилася секретом стрункості.