Що за чарівний хлопець: Різ Уізерспун зворушила рідкісним фото з 9-річним сином

Різ Уізерспун нещодавно показала рідкісне фото зі своїм старшим сином - 18-річним Діконом. Знімок викликав чималий інтерес у користувачів мережі. І актриса вирішила повторити свій успіх. Тепер знаменита блондинка вирішила показати, яким милим зростає її молодший син - Теннессі Джеймс Тот, якого актриса народила другому чоловікові 9 років тому.

Молодший син актриси (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

На фото хлопчик позує разом зі своїм улюбленцем - собакою породи лабрадор. Обидва вони лежать на підлозі, дивлячись у камеру Різ задумливо. Одягнений син зірки у футболку з принтом - на грудях у хлопця красується французький бульдог, а також джинси. Підпису Уізерспун зазначила, що собака - найкращий друг Теннессі.

Різ з сім'єю (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

У відповідь вона отримала просто лавину приємних слів як про хлопчика, так і про цуценя, який, за словами користувачів мережі, є найкращою породою для дітей. "Хлопчик і його пес", "Суцільна чарівність", "Такі милі, кожен з них", "Дуже мило", "Який же він гарненький", - пишуть фолловери 44-річної актриси.

Нагадаємо, Джим Тот - другий чоловік Різ, з яким вони одружилися в 2011-му році після року стосунків. Раніше актриса була одружена з актором Райаном Філліппом, з яким вони прожили з 1999-го по 2008-й рік. У пари є двоє дітей: дочка Ава і син Дікон.