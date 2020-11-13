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Що за красунечка! Вікторія Бекхем розтопила серця фанатів новим відео єдиної дочки

Новость на русском → П'ятниця 13 листопада 2020 20:28
Що за красунечка! Вікторія Бекхем розтопила серця фанатів новим відео єдиної дочки Вікторія і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Зірка радує мережу сімейними фото

Вікторія Бекхем показала нове відео зі своєю 9-річною дочкою Харпер Севен. На ньому малятко гріє руки біля каміна, розповідаючи про те, що робить, у зв'язку важливим святом - Днем доброти. До речі, сім'я завжди намагається в цей день нагадати фанатам про необхідність робити добрі вчинки. У минулому році Вікторія зробила одразу кілька постів з участю не тільки членів сім'ї, але і своєї робочої команди. Кожен розповів, що для нього доброта.


Новий пост Вікторії підірвав мережу (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Одягнена дівчинка як завжди просто, але зі смаком. Дочка дизайнера приміряла смугасту сорочку та сафаран, які доповнила щільними колготками і шкарпетками. Волосся її заплетене в кіски. Виглядає вона як завжди по-дитячому мило, але в ній вже явно проглядаються звички підлітка. "Harper Seven розігрівається перед сніданком! Що ти робиш сьогодні доброго?", - написала британська ікона стилю під роликом.

У відповідь на зіркову маму посипалися коментарі, де люди не змогли не відзначити, якою гарненькою росте дочка Вікторії і Девіда. Також вони захопилися, що дівчинка поступово перетворюється з дитини, якою її звикли бачити користувачі мережі, в справжню юну леді.

"Що за гарна й мила дочка", "Що за красунечка", "Так мило", "Прекрасна леді Харпер", "Вона просто абсолютно чудова", "Неймовірно мила маленька дівчинка і найбільш щасливі батьки в світі!", "Моя солодка дівчинка, супер! Обожнюю вашу родину!", "Ох, вона така гарненька! Бог благословив вас всіх", - пишуть фолловери Вікторії.

Нагадаємо, раніше мережа жорстко розкритикувала вбрання Вікторії і Девіда.

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