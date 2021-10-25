RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішки

Автор: Ольга Турчанікова

Фільм "Бетмен" від режисера Метта Рівза вийде на екрани навесні наступного року. Але вже зараз творці кінокоміксів підігрівають інтерес шанувальників подробицями майбутнього перезапуску стрічки про супергероя. Найбільш інтригуюча деталь - головні герої. Роль Темного лицаря зіграє Роберт Паттінсон, а його напарницю, Жінку-кішку - Зої Кравіц. Такий тандем обіцяє бути грандіозним!

Нещодавно в мережі з'явився трейлер фільму, і реакція глядачів на перші кадри виключно позитивна.

Сюжетна лінія нового "Бетмена" побудована навколо боротьби Темного лицаря з серійним вбивцею на прізвисько Загадочник. Як завжди, супергерой буде рятувати Готем-сіті та відстоювати справедливість. Ця екранізація вважається перезапуском фільмів про Бетмена, а тому на акторів покладена особлива місія.

Трейлер фільму (Відео: instagram.com/batman)

Паттінсон, якому не звикати вживатися в ролі потойбічних загадкових героїв, вельми органічно списався в загальну картину фільму. Після виходу трейлера багато фанатів навіть оцінили його як "ідеального" Бетмена. Та й його напарниця Зої Кравіц виглядає в образі Жінки-кішки дуже ефектно. Раніше актриса брала участь в супергеройському бойовику "Люди Ікс: Перший клас" і двох частинах фентезі "Фантастичні тварини".

Але про те, чи вдасться їм затьмарити попередніх героїв, ми зможемо судити тільки в наступному році. А зараз пропонуємо згадати найяскравіших актрис, які втілили на екранах героїню коміксів Селіну Кайл, або Жінку-кішку.

Джулі Ньюмар (фото: amazon.com)

Лі Мерівезер (фото: imdb.com)

Ерта Кітт (фото: fineartamerica.com)

Мішель Пфайффер (фото: imdb.com)

Холлі Беррі (фото: imdb.com)

Камрен Бікондова (фото: imdb.com)

Енн Гетевей (фото: imdb.com)

Зої Кравіц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Раніше ми писали про 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес