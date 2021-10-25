Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішки

Сюжетна лінія нового "Бетмена" побудована навколо боротьби Темного лицаря з серійним вбивцею на прізвисько Загадочник. Як завжди, супергерой буде рятувати Готем-сіті та відстоювати справедливість. Ця екранізація вважається перезапуском фільмів про Бетмена, а тому на акторів покладена особлива місія.

Трейлер фільму (Відео: instagram.com/batman)

Паттінсон, якому не звикати вживатися в ролі потойбічних загадкових героїв, вельми органічно списався в загальну картину фільму. Після виходу трейлера багато фанатів навіть оцінили його як "ідеального" Бетмена. Та й його напарниця Зої Кравіц виглядає в образі Жінки-кішки дуже ефектно. Раніше актриса брала участь в супергеройському бойовику "Люди Ікс: Перший клас" і двох частинах фентезі "Фантастичні тварини".

Але про те, чи вдасться їм затьмарити попередніх героїв, ми зможемо судити тільки в наступному році. А зараз пропонуємо згадати найяскравіших актрис, які втілили на екранах героїню коміксів Селіну Кайл, або Жінку-кішку.

Джулі Ньюмар (фото: amazon.com)

Лі Мерівезер (фото: imdb.com)

Ерта Кітт (фото: fineartamerica.com)

Мішель Пфайффер (фото: imdb.com)

Холлі Беррі (фото: imdb.com)

Камрен Бікондова (фото: imdb.com)

Енн Гетевей (фото: imdb.com)

Зої Кравіц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)